Wenn die Seele weint, leiden auch Frauenherzen

Im Sommer 2025 hat die europäische Herzgesellschaft zu diesem Thema eine Zusammenfassung aktuellster Daten und Behandlungsempfehlungen herausgegeben. Bedauerlicherweise sind Frauen in den internationalen Studien zahlenmäßig unterrepräsentiert. Wichtig zu wissen ist auch, dass Medikamente (aus unterschiedlichsten Gründen) bei Frauen anders (also besser oder schlechter) wirken können.

Kardiologin OÄ Dr. Elisabeth Schönherr, Leiterin der Arbeitsgruppe kardiologische Psychosomatik der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft: „Bei bis zu 35% der Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegen Depressionen vor. Insbesondere ältere Frauen nach Herzinfarkt leiden im Vergleich zu Männern gleichen Alters fast doppelt so häufig an moderaten bis schweren Symptomen.“