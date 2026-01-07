Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer in Österreich

Telefonbetrüger verursachte Millionenschaden

Digital
07.01.2026 13:11
Der Angeklagte soll Teil eines Netzwerks gewesen sein, das in mehreren Ländern diverse ...
Der Angeklagte soll Teil eines Netzwerks gewesen sein, das in mehreren Ländern diverse Callcenter betrieb. Über diese wurde Anlagebetrug im großen Stil begangen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Ermittler aus Bayern haben Anklage gegen den Kopf einer internationalen Telefonbetrügerbande erhoben. Der 50-Jährige soll weltweit einen belegten Schaden von 52 Millionen Euro verursacht haben. Hinzu kommt ein Dunkelfeldschaden von 180 Millionen Euro. 29 Millionen Euro flossen laut Generalstaatsanwaltschaft Bamberg an ihn selbst. Opfer gab es auch in Österreich.

0 Kommentare

Der Angeklagte soll zwischen 2014 und 2022 Teil eines Netzwerks gewesen sein, das in mehreren Ländern diverse Callcenter betrieb. Über diese wurde Anlagebetrug im großen Stil begangen. Die Opfer wurden dazu gebracht, Geld in vermeintlich lukrative Plattformen zu investieren. Häufig wurden sie mit betrügerischer Werbung mit Prominenten angelockt.

Callcenter mit 600 Mitarbeitern
Der 50-Jährige soll laut Anklage zwischen 2014 und 2019 ein Callcenter in der albanischen Hauptstadt Tirana mit 600 Mitarbeitern geleitet haben. Dieses habe rund 180 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um insgesamt acht Millionen Euro betrogen. Die Generalstaatsanwaltschaft geht von einem hohen Dunkelfeld aus. Aus beschlagnahmten Unterlagen gehe hervor, dass der Schaden allein zwischen 2018 und 2019 in Deutschland knapp zehn Millionen Euro hoch gewesen sei.

  Zudem wirft die Anklage dem Mann vor, 2017 und 2018 IT-Spezialisten mit der Entwicklung einer Software für betrügerisches Cybertrading beauftragt zu haben. Auf Basis dieser Software seien fast 400 Betrugsplattformen betrieben worden. Darüber hinaus soll der 50-Jährige betrügerischen Callcentern bei der Errichtung von Scheinfirmen geholfen haben.

Lesen Sie auch:
FinanzOnline-Nutzer erhalten SMS mit verseuchten Links und vermeintlichen Fristen – öffnen Sie ...
Krone Plus Logo
Vorsicht, Phishing!
Internetbetrüger zum Jahreswechsel äußerst aktiv
29.12.2025
Krone Plus Logo
Keine Ende in Sicht
Betrüger weiter auf kriminellem Rekordkurs
24.12.2025
Krone Plus Logo
Vorsicht, Falle!
Neue Masche im Netz: Wenn KI Betrüger empfiehlt
17.12.2025

Österreicher verlor elf Millionen Euro
Dadurch habe er dazu beigetragen, dass rund 540 Menschen aus dem deutschsprachigen Raum einen Schaden von rund 44 Millionen Euro erlitten. Ein Opfer aus Österreich verlor binnen sieben Monaten allein auf einer gefälschten Investmentseite mehr als elf Millionen Euro. Auch bei diesem Tatkomplex geht die Anklage von einer hohen Dunkelziffer aus. Beschlagnahmte Unterlagen legen demnach einen weltweiten Schaden von mindestens 130 Millionen Euro zwischen 2019 und 2020 nahe.

Gegen das Netzwerk wird bereits seit sechs Jahren ermittelt. Im August 2023 wurde der heute 50-Jährige in Armenien festgenommen, 2024 lieferten die Behörden ihn nach Deutschland aus. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Das Landgericht Bamberg ließ die Anklage unverändert zu. Mitte Jänner soll der Prozess beginnen. Gegen weitere Mitglieder des Netzwerks wird weiter ermittelt. Mehrere befinden sich in Untersuchungshaft. Ein Bandenmitglied wurde im Dezember zu vier Jahren Haft verurteilt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in ...
Krone Plus Logo
Neue Player, KI-Tricks
Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert
Die EU-Mango kommt mit der Post aus Spanien.
Krone Plus Logo
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
Der chinesische Hersteller Unitree arbeitet an bezahlbaren menschenähnlichen Robotern mit ...
Krone Plus Logo
Roboter, KI, Falthandy
Diese Tech-Trends sollte man 2026 im Auge behalten
Würden Katzen den Dreame kaufen? Unser Test hinterlässt Zweifel.
Krone Plus Logo
Haustier-Luftreiniger
Viel Lärm um nichts: Dreames AP10 im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
107.115 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
105.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
95.685 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Digital
Europa nur „Zuschauer“
Nvidia an Spitze: US-Konzerne dominieren Börsen
Opfer in Österreich
Telefonbetrüger verursachte Millionenschaden
Mit gefälschter App
42-Jähriger wurde um knapp 50.000 Euro betrogen
Wut über KI-Nacktfotos
Auch Kate Opfer von Elon Musks Chatbot „Grok“
Wer bleibt, wer geht?
Mögliche Milliardärssteuer spaltet Silicon Valley

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf