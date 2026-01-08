FIS-Chef Lehmann kündigt Weltcup-Revolution an!

Die Saison müsse verlängert und das Finale müsse um eine Woche nach hinten verlegt werden. „Andererseits soll der erste Teil der Saison verdichtet werden. Nach Sölden soll kein Loch von zwei rennfreien Wochen bestehen. Auch müssen wir die Rennen in den verschiedenen Disziplinen cleverer als zum Beispiel in dieser Saison verteilen.“ Man solle auch darüber nachdenken, beispielsweise einen Slalom in Argentinien zu veranstalten, wo viele Nationen zum Trainieren im Sommer sind.