Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Rockstar“ Alpin-Sport

FIS-Chef Lehmann kündigt Weltcup-Revolution an!

Ski Alpin
08.01.2026 15:07
Urs Lehmann
Urs Lehmann(Bild: Christof Birbaumer)

In seinem neuen Job als Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes hat Urs Lehmann das Ziel, den Schneesport weiterzuentwickeln – und ebenso den Weltverband selbst! Nach seinen ersten 100 Tagen als FIS-CEO sagte der langjährige Swiss-Ski-Präsident im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass in den kommenden Jahren eine Ausdehnung des alpinen Weltcups erfolgen soll. Ab der Saison 2027/28 soll das spürbar sein ....

0 Kommentare

„Das Ziel sind für die Frauen und Männer jeweils rund 45 bis 50 Saison-Rennen, wenn es keinen Großanlass gibt. In Saisonen mit WM oder Olympischen Spielen wären es leicht weniger. Wir müssen dabei vom Anspruch wegkommen, dass jede und jeder alle Rennen fährt“, sagte Lehmann.

Die Saison müsse verlängert und das Finale müsse um eine Woche nach hinten verlegt werden. „Andererseits soll der erste Teil der Saison verdichtet werden. Nach Sölden soll kein Loch von zwei rennfreien Wochen bestehen. Auch müssen wir die Rennen in den verschiedenen Disziplinen cleverer als zum Beispiel in dieser Saison verteilen.“ Man solle auch darüber nachdenken, beispielsweise einen Slalom in Argentinien zu veranstalten, wo viele Nationen zum Trainieren im Sommer sind.

Urs Lehmann mit ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober
Urs Lehmann mit ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober(Bild: Christof Birbaumer)

Alpin der „Rockstar“ unter den Disziplinen
Die Zahlen würden zeigen, dass Alpin die Disziplin ist, die am meisten Wertschöpfung generiert. „Freestyle ist das jüngste Kind, aber vielleicht das mit dem größten Potenzial. Wer unternehmerisch, betriebswirtschaftlich und strategisch vorgeht, der muss zuerst seinen ‘Rockstar‘ – bei uns also Alpin – auf das nächste Level bringen.“

„Alle, die fordern, dass es weniger Rennen geben soll, sehen das große Ganze nicht. Im Ski-Rennsport wird acht Monate trainiert, aber nur während vier Monaten werden Rennen gefahren. Meine Vision – und da spreche ich nicht nur für den alpinen Bereich – ist, dass wir globaler werden. Die Wachstumsmärkte liegen definitiv nicht in Europa, sondern in Asien und den USA.“

Die Zuschauerzahlen vor allem in Österreich zeigen: Der Ski-Weltcup lebt ...
Die Zuschauerzahlen vor allem in Österreich zeigen: Der Ski-Weltcup lebt ...(Bild: urbantschitsch mario)

Lehmann schwebt zudem vor, im alpinen Bereich ein einheitliches weltweites Punktesystem einzuführen, ab 2030 wäre das ein Thema. Andere Sportarten wie Tennis hätten ein solches „System, das weltweit und über alle Stufen“ funktioniere, so der FIS-CEO. „Solche Sportarten schauen wir uns an. In einer optimalen Welt schaffen wir es, bis in vier Jahren ebenfalls auf ein einheitliches System zu gehen.“

Frauen-Vierschanzentournee ein „Meilenstein“
Auch in anderen Sportarten sieht Lehmann viel Potenzial. „Die Vierschanzentournee hat ganz klar auch einen sehr hohen Stellenwert. Das ist ein Top-Produkt. Und ab kommender Saison wird es wohl auch eine Frauen-Vierschanzentournee geben. Ein Meilenstein“, meinte er. Die Tour de Ski nennt er „das Kronjuwel im Langlauf“. Das Interesse an diesem Produkt – und damit auch der Wert – müsse aber wieder deutlich größer werden.

Lehmann will die in veralteten Strukturen verharrende FIS „so schnell wie möglich“ auf Vordermann bringen. Dafür arbeitet er eng mit Johan Eliasch zusammen. Dem schwedisch-britischen Milliardär war er 2021 im Kampf um das FIS-Präsidium deutlich unterlegen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
124.130 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.947 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
111.811 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Ski Alpin
„Nicht am Limit“
Superstar Vonn mit Ansage an die Konkurrenz
„Rockstar“ Alpin-Sport
FIS-Chef Lehmann kündigt Weltcup-Revolution an!
Skirennen überschattet
„Unglaubliche Tragödie“: Jetzt spricht Odermatt
Wetter macht Probleme
Training der Ski-Damen in Zauchensee verschoben
Slalom-Sensationsmann
Neureuther gratuliert – doch dann passiert das!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf