Klub greift für U21-Teamspieler tief in die Tasche

Geboren wurde er in Linz, doch schon mit drei ging es für ihn nach England, wo er im Coventry-Nachwuchs war, ehe er letzten Sommer zu Zweitligist FAC wechselte - für die Wiener erzielte der 20-Jährige bei 14 Einsätzen sechs Tore und zwei Assists. Nun zieht es Evan Eghosa Aisowieren zu Ried! .
Als Evan Eghosa Aisowieren letzten November mit dem U21-Team bei Österreichs 1:0-Sensation gegen Belgien in der BWT & Oberösterreichische Arena dabei war, ahnte er noch nicht, dass in Zukunft die sein Heim-Stadion werden würde. Das steht erst seit Donnerstagmittag fest: Da einigte sich Ried erst mit dem 20-Jährigen und dann mit dem FAC, bei dem der Offensivspieler erst Ende November bis 2027 verlängert hatte. Bedeutete: Die Innviertler mussten tief ins Geldbörsel greifen. Die Rede ist davon, dass sie bereit waren, die zweithöchste Ablöse der Klubgeschichte zu bezahlen. Hintergrund: Aisowieren soll bis Sommer als Nachfolger von Antonio van Wyk aufgebaut werden – für den Südafrikaner gab es schon zuletzt zahlreiche Top-Angebote. Zu denen Ried aber „nein“ sagte. . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.