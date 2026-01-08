Klub greift für U21-Teamspieler tief in die Tasche

Als Evan Eghosa Aisowieren letzten November mit dem U21-Team bei Österreichs 1:0-Sensation gegen Belgien in der BWT & Oberösterreichische Arena dabei war, ahnte er noch nicht, dass in Zukunft die sein Heim-Stadion werden würde. Das steht erst seit Donnerstagmittag fest: Da einigte sich Ried erst mit dem 20-Jährigen und dann mit dem FAC, bei dem der Offensivspieler erst Ende November bis 2027 verlängert hatte. Bedeutete: Die Innviertler mussten tief ins Geldbörsel greifen. Die Rede ist davon, dass sie bereit waren, die zweithöchste Ablöse der Klubgeschichte zu bezahlen. Hintergrund: Aisowieren soll bis Sommer als Nachfolger von Antonio van Wyk aufgebaut werden – für den Südafrikaner gab es schon zuletzt zahlreiche Top-Angebote. Zu denen Ried aber „nein“ sagte. . .