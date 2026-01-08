Venezuelas Öl: Trump will jahrelange Kontrolle

US-Vizepräsident JD Vance sagte, dass Venezuela sein Öl nur dann verkaufen könne, wenn es den Interessen der Vereinigten Staaten dient. „Wir kontrollieren die Energieressourcen, und wir sagen dem Regime: Ihr dürft das Öl verkaufen, solange ihr Amerikas nationalem Interesse dient, ihr dürft es nicht verkaufen, wenn ihr Amerikas nationalem Interesse nicht dienen könnt“, sagte Vance in Auszügen aus einem Interview mit dem Sender Fox News, die vor der offiziellen Ausstrahlung veröffentlicht wurden.