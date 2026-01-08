Vorteilswelt
„Nicht am Limit“

Superstar Vonn mit Ansage an die Konkurrenz

Salzburg
08.01.2026 15:26
Lindsey Vonn kehrt nach neun Jahren nach Zauchensee zurück.
Lindsey Vonn kehrt nach neun Jahren nach Zauchensee zurück.(Bild: Andreas Tröster)

Mit einer Stunde Verspätung fand das erste Training der Ski-Damen in Altenmarkt-Zauchensee am Donnerstag statt. Auch Lindsey Vonn nahm daran teil. Der Superstar hat gute Erinnerungen an den Pongauer Ort und sorgte mit einer Aussage durchaus für Verwunderung. 

Die „Krone“ berichtet aus Zauchensee

Schnee, Wind und schlechte Sicht machten dem Ski-Weltcup der Damen in Zauchensee am Donnerstag zu schaffen. Der erste von zwei Trainingsläufen ging mit einer Stunde Verspätung vom zweiten Reservestart beim „Hot Air“ über die Bühne. Dementsprechend ließ sich auch wegen des fehlenden Tempos noch wenig Richtung Samstag (Abfahrt) ablesen. „Es war viel Neuschnee und Wind. Ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber vom Skifahren hat es gepasst“, schilderte auch Superstar Lindsey Vonn - mit belegter Stimme.

Die Krankheitswelle rund um die Feiertage hat auch vor der 41-Jährigen keinen Halt gemacht. „Aber ich klinge schlimmer als es wirklich ist.“ Auftrieb geben die Erinnerungen an die Rennen in Zauchensee. Zuletzt war Vonn 2017 am Start. Denkt sie an die Siege 2016, strahlt Vonn. Schließlich stellte sie damals den Rekord von Annemarie Moser-Pröll in Bezug auf Weltcup-Abfahrtserfolge (36, Anm.) ein. „Das war wirklich ein cooler Moment, als sie mir die Trophäe überreicht hat“, blickte Vonn zurück. 

Gemeinsam mit Annemarie Moser-Pröll bejubelte Lindsey Vonn 2016 ihren 36. Abfahrtssieg im ...
Gemeinsam mit Annemarie Moser-Pröll bejubelte Lindsey Vonn 2016 ihren 36. Abfahrtssieg im Weltcup.(Bild: Andreas Tröster)

Der Blick der Ausnahmekönnerin geht aber nach vorn. Die Olympischen Spiele in Cortina sind bekanntlich das große Ziel der US-Amerikanerin. Weshalb sie in dieser Saison laut eigenen Aussagen bislang noch nie volles Risiko gegangen ist.  „Ich bin nicht am Limit und weiß, dass ich schneller fahren kann. Das macht keinen Sinn. Früher habe ich das zu oft gemacht. Vielleicht bin ich mit dem Alter ein bisschen klüger“, sagte Vonn mit einem Lächeln. Sie möchte gesund ins Ziel kommen, um für den Medaillenkampf bereit zu sein. 

Eine Aussage, die durchaus für Verwunderung sorgt. Schließlich gewann der Superstar die erste Abfahrt in St. Moritz mit fast einer Sekunde Vorsprung. Was passiert also erst, wenn Vonn in Cortina volles Risiko nimmt? 

1. Training in Zauchensee: 1. Weidle-Winkelmann (D) 1:20,50; 2. Ager +0,39; 3. Puchner +0,45; 4. Wechner +0,52; 5. Cerutti (Fra) +0,54; 12. Schöpf +1,07; 17. Hütter +1,18; 20. Fest +1,35; 22. Zegg +1,53; 29. Spielberger +1,94; 30. Rädler +1,98; 31. Ortlieb +2,00; 39. Goggia (It) +2,42; 50. Vonn (US) +3,30.

