Superstar Vonn mit Ansage an die Konkurrenz

Der Blick der Ausnahmekönnerin geht aber nach vorn. Die Olympischen Spiele in Cortina sind bekanntlich das große Ziel der US-Amerikanerin. Weshalb sie in dieser Saison laut eigenen Aussagen bislang noch nie volles Risiko gegangen ist. „Ich bin nicht am Limit und weiß, dass ich schneller fahren kann. Das macht keinen Sinn. Früher habe ich das zu oft gemacht. Vielleicht bin ich mit dem Alter ein bisschen klüger“, sagte Vonn mit einem Lächeln. Sie möchte gesund ins Ziel kommen, um für den Medaillenkampf bereit zu sein.