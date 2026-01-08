Völkerrechtler Janik: „Maduro war ein A****loch“

Die Gefangennahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro durch US‑Truppen sorgt international für Entsetzen. Während Washington den Angriff mit „Selbstverteidigung gegen Drogenschmuggel“ rechtfertigt, findet Völkerrechtsexperte Ralph Janik im Gespräch klare Worte: „Da gibt es keine Grauzonen. Es war völkerrechtswidrig. Nichtsdestotrotz war Maduro ein A****loch“.“
Für Janik ist der Fall eindeutig. Der Angriff der USA verstoße klar gegen das internationale Gewaltverbot. „Man muss dafür gar kein Jurist sein“, sagt er. „Es reicht das Bauchgefühl. Man marschiert nicht einfach in einen anderen Staat ein.“ Die USA rechtfertigen den Angriff mit dem Kampf gegen den Drogenschmuggel. Janik ist skeptisch: „Selbstverteidigung greift nur bei einem bewaffneten Angriff. Drogenhandel ist kein militärischer Angriff.“
Der Experte fordert andere Maßnahmen: Prävention, Gesundheits- und Sozialreformen, statt Soldaten ins Nachbarland zu schicken. „Das Problem ist ja vielmehr auf der Nachfrageseite, also auf der Angebotsseite. Man müsste sich eigentlich fragen, warum die Leute in den USA Drogen konsumieren wollen.“
„Katastrophal“, beschreibt auch Janik die Folgen solcher Interventionen. „Niemand kann sich mehr sicher sein, wie lange er oder sie noch im Amt bleibt, egal in welchem Land. Bei Maduro wird sich kaum jemand für ihn stark machen. Ein brutaler, menschenrechtsverletzender Diktator, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Er war ein A****loch.“ Die große Frage sei laut Janik: „Bei wem hören die USA auf? Wer ist legitim, wer nicht? Muss sich ein linksgerichteter Politiker in Europa irgendwann auch fürchten?“
Der Angriff auf Venezuela sei nicht nur ein klarer Bruch des Völkerrechts, sondern ein Signal, dass die von den USA geschaffene Weltordnung wackelt.
Das ganze Interview sehen Sie oben im Video!
