Völkerrechtler Janik: „Maduro war ein A****loch“

„Katastrophal“, beschreibt auch Janik die Folgen solcher Interventionen. „Niemand kann sich mehr sicher sein, wie lange er oder sie noch im Amt bleibt, egal in welchem Land. Bei Maduro wird sich kaum jemand für ihn stark machen. Ein brutaler, menschenrechtsverletzender Diktator, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Er war ein A****loch.“ Die große Frage sei laut Janik: „Bei wem hören die USA auf? Wer ist legitim, wer nicht? Muss sich ein linksgerichteter Politiker in Europa irgendwann auch fürchten?“