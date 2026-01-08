Spaß im Marchfelderhof

Das würden die Promis 2026 gerne über sich lesen

Adabei-TV Clips
08.01.2026 16:06
0 Kommentare

Beim Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof führte Andy Lee Lang mit seinen Bühnenkollegen gewohnt schwungvoll durchs Programm: Lucas Fendrich lieferte quasi eine Weltpremiere! Und: Christina „Mausi“ Lugner sorgte für Schmunzeln: Auf die Frage, welche Schlagzeile sie 2026 gerne über sich lesen würde, zeigte sie besonders humorvoll.

Weitere Videos
Lange kämpfte er mit seiner Gesundheit, nun geht es bei Tony Wegas wieder bergauf. 
nach langer Krankheit
ESC-Star Tony Wegas kann endlich wieder aufatmen
Adabei Österreich
Keith Urban und Nicole Kidman sind nach 19 Jahren Ehe geschiedene Leute.
Ehe-Aus besiegelt
Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch
Society International
Timothée Chalamet machte seiner Freundin Kylie Jenner bei den Critics Choice Awards eine ...
Live auf der Bühne!
Chalamet machte Kylie Jenner süße Liebeserklärung
Society International
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf