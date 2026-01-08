Handyentzug: ORF rollt Experiment landesweit aus

Nach der Ausstrahlung habe es von vielen Lehrkräften und Jugendlichen selbst großes Interesse daran gegeben, es ebenfalls zu versuchen, hieß es zur Begründung. Ziel ist es erneut, herauszufinden, wie sich weniger Bildschirmzeit und die Abstinenz von sozialen Medien auf das persönliche Wohlbefinden auswirken. Begleitet wird das Experiment abermals vom Anton Proksch Institut und der Sigmund Freud Privatuniversität. Das Bildungsministerium ist unterstützend an Bord.