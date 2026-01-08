Handyentzug: ORF rollt Experiment landesweit aus

69 Jugendliche, die drei Wochen auf ihr Smartphone verzichten: Mit diesem wissenschaftlich begleiteten Experiment sorgte die ORF-Sendung „Dok 1“ bereits vor mehreren Monaten für Aufsehen. Von 4. bis 24. März wird es nun auf ganz Österreich ausgerollt.
Nach der Ausstrahlung habe es von vielen Lehrkräften und Jugendlichen selbst großes Interesse daran gegeben, es ebenfalls zu versuchen, hieß es zur Begründung. Ziel ist es erneut, herauszufinden, wie sich weniger Bildschirmzeit und die Abstinenz von sozialen Medien auf das persönliche Wohlbefinden auswirken. Begleitet wird das Experiment abermals vom Anton Proksch Institut und der Sigmund Freud Privatuniversität. Das Bildungsministerium ist unterstützend an Bord.
Infos und Registrierung auf eigener Homepage
Die wichtigsten Infos für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern wurden auf einer eigens erstellen Website – www.handyexperiment.at – zusammengefasst. Dort erfolgt die Registrierung und werden im Falle einer Teilnahme auch drei wissenschaftliche Befragungen abgehandelt.
„Gesunder Umgang“
„Mit diesem Österreich-Experiment schaffen wir einen Raum, in dem junge Menschen ihre digitale Lebensrealität reflektieren können, nicht belehrend, sondern durch eigene Erfahrung. Denn eine demokratische Gesellschaft braucht Menschen, die aufmerksam sind, sich selbst wahrnehmen und echte Beziehungen leben können“, hielt ORF-Magazinchefredakteurin Lisa Totzauer fest.
„Es ist enorm wichtig, hier rasch zu Forschungsergebnissen zu gelangen, die helfen, einen ,gesunden‘ Umgang mit unserem Handy zu finden“, erklärte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) die Unterstützung des Experiments.
Das Ergebnis soll in einer „Dok 1“-Ausgabe namens „3 Wochen ohne Smartphone – das Österreich-Experiment“ Ende Mai im ORF 1-Hauptabend und auf ORF ON zu sehen sein.
