Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock bei Filmdreh

Oscar-Preisträgerin als Kind von Löwen attackiert

Society International
08.01.2026 15:53
Jodie Foster und Johnny Whitaker in „Flucht in die Wildnis“
Jodie Foster und Johnny Whitaker in „Flucht in die Wildnis“(Bild: Impress / United Archives / picturedesk.com)

Er habe sie „hochgehoben und durchgeschüttelt“. Das Drama aus ihrer Kindheit lässt Hollywood-Star Jodie Foster bis heute nicht los: Bei den Dreharbeiten zu „Flucht in die Wildnis“ an der Seite von Michael Douglas entkam sie nur knapp dem Tod. Jetzt hat sie sich erneut zurückerinnert!

0 Kommentare

Oscar-Preisträgerin Jodie Foster hat erzählt, wie sie als Kind während eines Filmdrehs „von einem Löwen angegriffen“ wurde. „Der Löwe hob mich hoch, schüttelte mich durch, bewegte mich horizontal und ließ mich dann fallen“, schilderte die 63-Jährige dem Modemagazin „W Magazine“. Sie sei damals „achteinhalb oder neun Jahre alt“ gewesen und hatte danach an der Hüfte auf beiden Seiten Bisswunden.

Jodie Foster lässt der Löwen-Angriff bis heute nicht los.
Jodie Foster lässt der Löwen-Angriff bis heute nicht los.(Bild: AFP/JOEL SAGET)

Kamerateam lief weg
Im Detail könne sie sich nur noch daran erinnern, wie die Mähne des Löwen plötzlich „nach vorn kam“, erzählte Foster weiter. Aus dem Maul des Raubtieres habe sie gesehen, „wie das gesamte Kamerateam weglief“. „Und dann sagte der Trainer wohl: ,lass los‘, und der Löwe ließ mich aus seinem Maul fallen.“ Sie sei im Krankenhaus untersucht worden und konnte danach für neue Szenen gemeinsam mit dem Löwen vor die Kamera treten.

Die Schauspielerin („Das Schweigen der Lämmer“) hatte schon früher über den Löwenangriff in ihrer Kindheit gesprochen.

Lesen Sie auch:
Jodie Foster erzählte in einem TV-Interview, dass sie einst am Set von einem Löwen attackiert ...
„Hing im Maul“
Jodie Foster wurde am Set fast von Löwen gefressen
19.02.2024

In der Talkshow „The Graham Norton Show“ erzählte sie 2024, dass sich der Vorfall während der Dreharbeiten für den Abenteuerfilm „Flucht in die Wildnis“ (1972) ereignete und sie für den Film unter anderem drei verschiedene Löwen als Drehpartner hatte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
124.130 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.947 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
111.811 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Society International
„Frustrierend!“
Affleck spricht über größte Karriere-Peinlichkeit
Schock bei Filmdreh
Oscar-Preisträgerin als Kind von Löwen attackiert
Furore-Foto auf Insta
Billie Eilish trägt Top und 7 Mio. Fans gefällt‘s
Wurde 63 Jahre alt
Bruder von Hollywoodstar Patrick Swayze gestorben
Premiere überschattet
Todesfälle erschüttern Team von „Checker Tobi“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf