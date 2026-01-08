Oscar-Preisträgerin als Kind von Löwen attackiert

Kamerateam lief weg

Im Detail könne sie sich nur noch daran erinnern, wie die Mähne des Löwen plötzlich „nach vorn kam“, erzählte Foster weiter. Aus dem Maul des Raubtieres habe sie gesehen, „wie das gesamte Kamerateam weglief“. „Und dann sagte der Trainer wohl: ,lass los‘, und der Löwe ließ mich aus seinem Maul fallen.“ Sie sei im Krankenhaus untersucht worden und konnte danach für neue Szenen gemeinsam mit dem Löwen vor die Kamera treten.