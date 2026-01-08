So spotten Gegner über „Bumm Bumm“-Bürgermeister

Bürgermeister rückte nicht gleich mit der Wahrheit heraus

Wegner hatte am Mittwoch eingeräumt, an dem betreffenden Tag von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt zu haben. Er habe den „Kopf freikriegen“ wollen. Inzwischen ist bekannt, dass er die Partie zusammen mit einem anderen Senatsmitglied spielte – seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). Am Sonntag hatte Wegner auf eine Journalistenfrage noch gesagt, er sei den ganzen Samstag am Telefon gewesen und habe versucht zu koordinieren. Inzwischen sieht er die Aussage selbstkritisch.