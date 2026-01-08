„Langsam habe ich genug von den dritten Plätzen“

Das zweite FIS-Rennen der Skicrosserin auf der steirischen Reiteralm endete mit dem Sieg der Deutschen Katharina Huber. Dahinter landeten wie schon im ersten Rennen am Mittwoch die Tirolerin Isabel Hofherr und die Vorarlbergerin Leonie Lussnig. Für die Oberländer war es bereits der vierte dritte Rang der heurigen Saison.
Lag Lussnig am ersten Renntag hinter Katrin Ofner – die am Donnerstag auf ein Antreten verzichtete – und Isabel Hofherr auf Rang drei, musste sie sich im zweiten Rennen Katharina Huber (D) und erneut Hofherr geschlagen geben. Nachdem die Oberländerin mit Siegen im Achtel- und Viertelfinale ins Semifinale eingezogen war, fuhr sie dort hinter Hofherr auf Rang zwei. Und im Finale dann eben auf Position drei.
Zum vierten Mal auf Rang drei
„Langsam habe ich ehrlich gesagt genug von den dritten Plätzen“, zog die 20-Jährige bittersüße Bilanz. Denn es waren nicht die ersten zwei Bronze-Platzierungen in diesem Winter für die Klauserin. Bereits im schwedischen Storklinten war Lussnig im Dezember sowohl bei einem FIS-Junior-Race als auch im Europacup auf Rang drei gelandet.
Lenk als Neuland für Kästle-Pilotin
Das soll sich aber schon bald ändern – am besten bereits bei ihrem nächsten Renneinsatz in der kommenden Woche an der Lenk (Sz). Dort stehen zwei Europacuprennen an. „Allerdings bin ich da noch nie zuvor gefahren“, bremst die Kästle-Pilotin. „Das ist sicherlich kein Vorteil für mich.“
