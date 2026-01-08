„Langsam habe ich genug von den dritten Plätzen“

Lag Lussnig am ersten Renntag hinter Katrin Ofner – die am Donnerstag auf ein Antreten verzichtete – und Isabel Hofherr auf Rang drei, musste sie sich im zweiten Rennen Katharina Huber (D) und erneut Hofherr geschlagen geben. Nachdem die Oberländerin mit Siegen im Achtel- und Viertelfinale ins Semifinale eingezogen war, fuhr sie dort hinter Hofherr auf Rang zwei. Und im Finale dann eben auf Position drei.