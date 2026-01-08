Character.AI legt Streit um KI-Chatbot bei

Character.AI wurde von zwei ehemaligen Google-Ingenieuren gegründet. Die Klägerin argumentierte, Google sei daher ein Mitentwickler der Technologie. Ein Sprecher von Character.AI und ein Anwalt der Kläger lehnten eine Stellungnahme ab. Die Unternehmen haben laut Gerichtsakten bereits ähnliche Klagen in anderen US-Staaten beigelegt. Ein US-Gericht ⁠hatte einen früheren Antrag der Unternehmen auf Abweisung der Klage zurückgewiesen.