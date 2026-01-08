Affleck spricht über größte Karriere-Peinlichkeit

Das Jahr 2013 war ein Highlight in seiner Karriere, als der von ihm produzierte Film „Argo“ als Bester Film den Oscar gewann. Dennoch blickt Ben Affleck nicht nur mit Stolz die 12 Jahre zurück, sondern auch mit Schaudern. In der Talkshow von Jimmy Kimmel enthüllte der Star jetzt, dass für ihn die Academy Awards damals gleichbedeutend mit der „größten Peinlichkeit meiner Karriere“ waren.