Vorarlberger bauen größte urbane Seilbahn der Welt

Nachhaltig und effizient

Die Cablebús Linie 5 zeichnet sich durch eine hohe betriebliche Effizienz aus, zudem benötigt das System sehr wenig Platz und greift kaum in die bestehende Infrastruktur ein. Überdies trägt das Projekt – die Seilbahn wird elektrisch betrieben – wesentlich zur Reduktion von Schadstoffemissionen bei. Es ist übrigens nicht das erste Großprojekt für Doppelmayr in Mexiko. Bereits die Cablebús-Linien 1 und 3 wurden vom Vorarlberger Unternehmen gebaut, weiters wird aktuell eine Seilbahn in Uruapan errichtet.