Vorarlberger bauen größte urbane Seilbahn der Welt

Es gibt auch noch gute Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft: Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr wurde von der Stadt Mexico City damit beauftragt, die neue Cablebús Línea 5 umzusetzen. Die Projektvolumen beträgt rund 372 Millionen Euro. Das ist aber nicht der einzige Superlativ.
Die neue Cablebús Línea 5 wird die längste urbane Seilbahn der Welt sein. Mit einer Gesamtlänge von 15,2 Kilometern und zwölf Stationen verbindet sie die Stadtteile Álvaro Obregón, Magdalena Contreras und Benito Juárez. Die neue Seilbahnlinie wird mit einer Kapazität von bis zu 3000 Fahrgästen pro Stunde und Richtung die aktuellen Reisezeiten halbieren.
Als integraler Bestandteil des öffentlichen Verkehrsnetzes soll sie dazu beitragen, die Lebensqualität der Anwohner zu steigern und die Anbindung an andere Teile der mexikanischen Hauptstadt zu verbessern. Die Eröffnung der Cablebús Línea 5 ist für das Jahr 2028 geplant.
Nachhaltig und effizient
Die Cablebús Linie 5 zeichnet sich durch eine hohe betriebliche Effizienz aus, zudem benötigt das System sehr wenig Platz und greift kaum in die bestehende Infrastruktur ein. Überdies trägt das Projekt – die Seilbahn wird elektrisch betrieben – wesentlich zur Reduktion von Schadstoffemissionen bei. Es ist übrigens nicht das erste Großprojekt für Doppelmayr in Mexiko. Bereits die Cablebús-Linien 1 und 3 wurden vom Vorarlberger Unternehmen gebaut, weiters wird aktuell eine Seilbahn in Uruapan errichtet.
