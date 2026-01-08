Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Megaauftrag in Mexiko

Vorarlberger bauen größte urbane Seilbahn der Welt

Wirtschaft
08.01.2026 15:45
Doppelmayr wird mit der Cablebús Línea 5 weltweit neue Standards setzen.
Doppelmayr wird mit der Cablebús Línea 5 weltweit neue Standards setzen.(Bild: Luis_Mrd)

Es gibt auch noch gute Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft: Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr wurde von der Stadt Mexico City damit beauftragt, die neue Cablebús Línea 5 umzusetzen. Die Projektvolumen beträgt rund 372 Millionen Euro. Das ist aber nicht der einzige Superlativ.

0 Kommentare

Die neue Cablebús Línea 5 wird die längste urbane Seilbahn der Welt sein. Mit einer Gesamtlänge von 15,2 Kilometern und zwölf Stationen verbindet sie die Stadtteile Álvaro Obregón, Magdalena Contreras und Benito Juárez. Die neue Seilbahnlinie wird mit einer Kapazität von bis zu 3000 Fahrgästen pro Stunde und Richtung die aktuellen Reisezeiten halbieren.

So werden die Stationen aussehen.
So werden die Stationen aussehen.(Bild: Doppelmayr)

Als integraler Bestandteil des öffentlichen Verkehrsnetzes soll sie dazu beitragen, die Lebensqualität der Anwohner zu steigern und die Anbindung an andere Teile der mexikanischen Hauptstadt zu verbessern. Die Eröffnung der Cablebús Línea 5 ist für das Jahr 2028 geplant.

Lesen Sie auch:
Seit Dezember fährt in Paris Europas längste Stadt-seilbahn. Diese verbindet die Vororte südlich ...
Altbackenes Denken
Stadtseilbahn statt Beton und Tunnelsystem
05.01.2026
Metro-Verlängerung
Neue Doppelmayr-Bahn in Paris eröffnet
13.12.2025

Nachhaltig und effizient
Die Cablebús Linie 5 zeichnet sich durch eine hohe betriebliche Effizienz aus, zudem benötigt das System sehr wenig Platz und greift kaum in die bestehende Infrastruktur ein. Überdies trägt das Projekt – die Seilbahn wird elektrisch betrieben – wesentlich zur Reduktion von Schadstoffemissionen bei. Es ist übrigens nicht das erste Großprojekt für Doppelmayr in Mexiko. Bereits die Cablebús-Linien 1 und 3 wurden vom Vorarlberger Unternehmen gebaut, weiters wird aktuell eine Seilbahn in Uruapan errichtet.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Wirtschaft
Mittel- und Osteuropa:
Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum
Megaauftrag in Mexiko
Vorarlberger bauen größte urbane Seilbahn der Welt
Einstweilige Verfügung
Masseverwalter kappt Geldfluss der Benko-Stiftung
Mercosur vor Abschluss
Diese drei Regelungen fordern nun Bauernvertreter
2 Mio. Euro Schulden
Forstunternehmen schlittert in den Konkurs
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine