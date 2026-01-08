Fix: Bulle Petar Ratkov wechselt nach Italien

„Meine Jahre in Salzburg waren für mich sehr schön und lehrreich, ich habe als Fußballer und Mensch viel mitnehmen und besondere Momente erleben dürfen. Aber ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, um einen nächsten Schritt zu machen. Und da bietet sich mit Lazio eine super Chance für mich. Zum Abschluss sage ich Danke an meine Mitspieler, Trainer, den gesamten Staff und die Fans für die Unterstützung. Ciao Salzburg“, erklärte der Stürmer in einer Aussendung des Vereins.