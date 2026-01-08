Fix: Bulle Petar Ratkov wechselt nach Italien

Am Römer Flughafen wurde er bereits mit Schal in Empfang genommen, nun ist auch die Tinte trocken. Bullen-Stürmer Petar Ratov wechselt von Vizemeister Salzburg in die italienische Serie A zu S.S. Lazio aus Rom.
Ratkov kam im Sommer 2023 aus seiner serbischen Heimat von Backa Topala an die Salzach. In 99 Einsätzen erzielte der Stürmer 22 Tore und legte 15 weitere vor. Nachdem der 22-Jährige bereits am Flughafen in Rom gesichtet wurde, war der Wechsel von den Bullen zu Lazio nur mehr eine Frage der Zeit.
„Meine Jahre in Salzburg waren für mich sehr schön und lehrreich, ich habe als Fußballer und Mensch viel mitnehmen und besondere Momente erleben dürfen. Aber ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, um einen nächsten Schritt zu machen. Und da bietet sich mit Lazio eine super Chance für mich. Zum Abschluss sage ich Danke an meine Mitspieler, Trainer, den gesamten Staff und die Fans für die Unterstützung. Ciao Salzburg“, erklärte der Stürmer in einer Aussendung des Vereins.
