Betrüger weiter auf kriminellem Rekordkurs

Mit immer dreisteren – und damit leider auch erfolgreicheren – Maschen treiben Betrüger hierzulande ihr Unwesen. Von „falschen Polizisten“ über den Kautionstrick bis hin zu den okkulten Schmähs der „Schamanin“ oder dem Bestell- oder Anlagebetrug – es gibt nichts, was es nicht gibt, wenn Gauner die Opfer um ihr Vermögen bringen wollen.