Zwölf Produkte im Test

Diese Semmeln bringen Sie in den Knusper-Himmel

Kulinarik
08.01.2026 15:04
Duftend und warm – so soll die Semmel auf dem Frühstücksteller liegen!
Duftend und warm – so soll die Semmel auf dem Frühstücksteller liegen!(Bild: Kzenon - stock.adobe.com)

Gerade an Wochenende bleibt im Kreise der Familie häufiger Zeit, ein ausgiebiges Frühstück zu genießen. Der Duft frisch gebackener Semmeln lässt das Herz eines jeden Schlemmermäulchens höher schlagen. Wo es das beste Gebäck gibt, verrät der Krone+-Semmeltest.

Ähnlich wie bei Pizza, Pommes oder Kaffee scheiden sich auch bei Semmeln die Geister. Manche wollen sie ganz knusprig, andere wiederum weich und luftig. Und auch beim Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Eine salzige Note oder doch lieber die Würze nur im Hintergrund? Die Krone+-Redaktion hat sich auf die Suche nach der besten Semmel des Landes gemacht. Und bewertet dabei nach folgenden Kriterien:

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
Porträt von Peter Wiesmeyer
Peter Wiesmeyer
