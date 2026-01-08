FMA warnt: Anlage-Betrüger werden immer kreativer

Kritisch sein

Die Aufsicht rät Anlegern dazu, Gruppeneinladungen nicht anzunehmen bzw. sehr kritisch zu sein und auch auf kleine Signale wie Tippfehler zu achten. Versprechen wie hohe Gewinne bei geringem Risiko sind zudem ein Indikator für Betrug. Bei Verdacht auf diesen sollten Anleger die Meldefunktion der jeweiligen Plattform nützen und den Fall bei der FMA und der Watchlist Internet – eine Webseite, die öffentlich vor aktuellen Betrugsmaschen warnt – melden.