Vorschulklassen kehren zurück: „Wunsch der Eltern“

Ein Jahr ohne Leistungsdruck und Noten

Nun kehren die Vorschulklassen wieder zurück – das sei ein Wunsch vieler steirischer Eltern, wie am Mittwoch mehrmals betont wurde. Hermann bezeichnet es als „geschützten pädagogischen Übergang. Kinder haben Zeit, ohne Leistungsdruck und Noten anzukommen und Abläufe einer Schule kennenzulernen.“ Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) bringt einen Vergleich zum Skisport: „Wenn jemand im ersten Durchgang eine schlechte Zeit hat, kann er das im zweiten schwer aufholen. Wir verschaffen den Kindern mehr Trainingszeit.“ Ein Vorschul-Jahr zählt übrigens zu den neun Pflichtschuljahren.