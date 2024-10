„Ja zum Nikolo!“ Das plant ÖVP für Kindergärten

Angesprochen auf den stockenden Ausbau just in der Landeshauptstadt Graz, wird die Rathauskoalition (KPÖ, Grüne, SPÖ) in die Pflicht genommen: Es könne nicht sein, dass 19 Millionen Euro aus dem Zukunftsfonds des Bundes zu keiner Erhöhung des Bildungsbudgets führen würden. „Das muss gelöst werden. Das Land schaut gut auf die Finanzen der Stadt Graz. Wir erwarten uns, dass die Stadt auf dieses Zukunftsthema schaut“, so Drexler.