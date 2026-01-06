Züge und Flüge ausgefallen: Chaos in Niederlanden

Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Dienstag durch Winterwetter und eine technische Störung fast völlig lahmgelegt worden. Bis 10 Uhr werde im ganzen Land kein Zug der niederländischen Bahn fahren, hieß es. Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam laut Betreiber in der Früh noch eine Computerstörung.