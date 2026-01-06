1000 Kilometer Stau legen Großraum Paris lahm

Wie der Verkehrsdienst Sytadin mitteilte, überschritt die Gesamtlänge der Staus im Großraum Paris am späten Montagnachmittag die Marke von 1000 Kilometern. Üblicherweise summieren sich die Staus zu dieser Tageszeit auf rund 250 Kilometer. Im Laufe des Abends entspannte sich die Lage zwar wieder, dennoch kam es zeitweise zu erheblichen Einschränkungen.