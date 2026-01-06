Schnee sorgt für Chaos
1000 Kilometer Stau legen Großraum Paris lahm
Der Winter hat Paris eiskalt erwischt: Schneefall und Glätte legten am Montag den Verkehr im Großraum der französischen Hauptstadt weitgehend lahm. Innerhalb weniger Stunden wuchsen die Staus auf ein Ausmaß, das selbst für die verkehrsgeplagte Metropole außergewöhnlich ist – mit spürbaren Folgen für Autofahrer, Pendler und Reisende.
Wie der Verkehrsdienst Sytadin mitteilte, überschritt die Gesamtlänge der Staus im Großraum Paris am späten Montagnachmittag die Marke von 1000 Kilometern. Üblicherweise summieren sich die Staus zu dieser Tageszeit auf rund 250 Kilometer. Im Laufe des Abends entspannte sich die Lage zwar wieder, dennoch kam es zeitweise zu erheblichen Einschränkungen.
Busverkehr vollständig unterbrochen
Zwischenzeitlich wurde der Busverkehr in Paris vollständig unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe RATP bekannt gaben. Auch auf regionalen Bahnstrecken kam es zu Störungen. Für Autofahrerinnen und Autofahrer galten aufgrund der widrigen Wetterbedingungen strengere Tempolimits: Die Pariser Polizeipräfektur ordnete eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde an.
Nicht nur die Hauptstadtregion war betroffen. Schneefall und Eis sorgten auch im Nordwesten Frankreichs, insbesondere in der Normandie und in der Bretagne, für Verkehrsprobleme.
Skifahrer überraschen Passanten
Auswirkungen zeigte das Winterwetter zudem im Luftverkehr. An den Pariser Flughäfen Charles de Gaulle und Orly wurde die Zahl der Flüge bis in den Abend hinein um 15 Prozent reduziert. Wie Verkehrsminister Philippe Tabarot mitteilte, war dies notwendig, um Start- und Landebahnen zu räumen und Flugzeuge zu enteisen.
Neben allen Einschränkungen sorgte der Schnee in Paris aber auch für ungewöhnliche Szenen: Auf dem Montmartre-Hügel nutzte ein Skifahrer die Steigung nahe der Basilika Sacré-Coeur für eine Abfahrt inklusive Sprung – sehr zur Überraschung zahlreicher Passanten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.