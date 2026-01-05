Unfall auf Schneefahrbahn: Paar und Baby verletzt

Italiener kam auf B317 auf Gegenfahrbahn: Vier Verletzte

Nur eine Stunde später, gegen 16 Uhr, krachte es auch in Pichl im Bezirk Murtal. Ein 58-jähriger Italiener geriet auf der B317 von Judenburg kommend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem von einem 30-jährigen Einheimischen gelenkten Pkw. Dieser sowie die 58-jährige Beifahrerin des Italieners wurden dabei schwer verletzt und ins LKH Judenburg eingeliefert.