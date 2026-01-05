Unfall auf Schneefahrbahn: Paar und Baby verletzt

Der Wintereinbruch am Montag ist einer Familie in der Südoststeiermark zum Verhängnis geworden: Ihr Pkw kam in Straden von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Das Ehepaar und ihr Säugling wurden verletzt. Vier teils schwer Verletzte forderte kurz danach eine Kollision im Bezirk Murtal.
Der 41-jährige Familienvater war gegen 15 Uhr mit seiner Ehefrau (35) und dem erst drei Wochen alten Sohn auf der B66 unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Schneetreiben. Im Ortsgebiet von Straden verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, das in einen Graben schlitterte, einen Baum streifte und auf dem Dach zu liegen kam.
Die Erwachsenen konnten sich und den Säugling selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung wurden Mutter und Kind ins LKH Graz eingeliefert, sie dürften laut Polizei nur leicht verletzt worden sein. Der Vater wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach gebracht. 30 Kräfte der Feuerwehren Hof bei Straden und Dirnbach halfen bei der Bergung.
Italiener kam auf B317 auf Gegenfahrbahn: Vier Verletzte
Nur eine Stunde später, gegen 16 Uhr, krachte es auch in Pichl im Bezirk Murtal. Ein 58-jähriger Italiener geriet auf der B317 von Judenburg kommend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem von einem 30-jährigen Einheimischen gelenkten Pkw. Dieser sowie die 58-jährige Beifahrerin des Italieners wurden dabei schwer verletzt und ins LKH Judenburg eingeliefert.
Mit leichten Verletzungen kam der Unfallverursacher sowie eine weitere, 20-jährige Mitfahrerin davon. Sie wurden ambulant behandelt. Die B317 war knapp zwei Stunden lang zur Gänze gesperrt. Im Einsatz standen der Rettungshubschrauber C17, ein Notarztwagen, das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Sankt Peter ob Judenburg.
