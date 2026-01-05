Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pkw landete am Dach

Unfall auf Schneefahrbahn: Paar und Baby verletzt

Steiermark
05.01.2026 20:02
Sechs Fahrzeuge der Feuerwehren Hof und Dirnbach rückten mit 30 Einsatzkräften zur Bergung aus. ...
Sechs Fahrzeuge der Feuerwehren Hof und Dirnbach rückten mit 30 Einsatzkräften zur Bergung aus. (Symbolbild)(Bild: Hannes Wallner)

Der Wintereinbruch am Montag ist einer Familie in der Südoststeiermark zum Verhängnis geworden: Ihr Pkw kam in Straden von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Das Ehepaar und ihr Säugling wurden verletzt. Vier teils schwer Verletzte forderte kurz danach eine Kollision im Bezirk Murtal.

0 Kommentare

Der 41-jährige Familienvater war gegen 15 Uhr mit seiner Ehefrau (35) und dem erst drei Wochen alten Sohn auf der B66 unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Schneetreiben. Im Ortsgebiet von Straden verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, das in einen Graben schlitterte, einen Baum streifte und auf dem Dach zu liegen kam.

Die Erwachsenen konnten sich und den Säugling selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung wurden Mutter und Kind ins LKH Graz eingeliefert, sie dürften laut Polizei nur leicht verletzt worden sein. Der Vater wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach gebracht. 30 Kräfte der Feuerwehren Hof bei Straden und Dirnbach halfen bei der Bergung.

Italiener kam auf B317 auf Gegenfahrbahn: Vier Verletzte
Nur eine Stunde später, gegen 16 Uhr, krachte es auch in Pichl im Bezirk Murtal. Ein 58-jähriger Italiener geriet auf der B317 von Judenburg kommend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem von einem 30-jährigen Einheimischen gelenkten Pkw. Dieser sowie die 58-jährige Beifahrerin des Italieners wurden dabei schwer verletzt und ins LKH Judenburg eingeliefert.

Mit leichten Verletzungen kam der Unfallverursacher sowie eine weitere, 20-jährige Mitfahrerin davon. Sie wurden ambulant behandelt. Die B317 war knapp zwei Stunden lang zur Gänze gesperrt. Im Einsatz standen der Rettungshubschrauber C17, ein Notarztwagen, das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Sankt Peter ob Judenburg.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Südoststeiermark
UnfallWintereinbruchVerhängnisFahrbahnFamilieFamilienvaterMutter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
235.317 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
127.751 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.462 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf