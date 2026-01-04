Bei Streitereien in Tirol flogen Fäuste und Glas

Der erste Vorfall ereignete sich in der Silberstadt Schwaz um kurz vor 19.30 Uhr. Im Bereich der Tannenberggasse gerieten ein Türke (27) und ein Einheimischer (34) in einen Streit. „Im Verlauf wurde einem der Beteiligten mit einem Glas ins Gesicht geschlagen“, steht im Bericht der Polizei. Beide Männer zogen sich bei dem Streit Verletzungen zu und mussten in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Ein Bericht an die zuständigen Behörden folgt noch.