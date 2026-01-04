Bei Streitereien in Tirol flogen Fäuste und Glas

Wild zu ging es am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag in der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz und in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land! In der Silberstadt kam bei einem Streit zwischen zwei Männern ein Glas zum Einsatz. Unterdessen flogen in Telfs die Fäuste.
Der erste Vorfall ereignete sich in der Silberstadt Schwaz um kurz vor 19.30 Uhr. Im Bereich der Tannenberggasse gerieten ein Türke (27) und ein Einheimischer (34) in einen Streit. „Im Verlauf wurde einem der Beteiligten mit einem Glas ins Gesicht geschlagen“, steht im Bericht der Polizei. Beide Männer zogen sich bei dem Streit Verletzungen zu und mussten in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Ein Bericht an die zuständigen Behörden folgt noch.
Kontrahent ins Gesicht geschlagen
Ein paar Stunden später – um kurz vor 2 Uhr – kam es in einem Lokal in Telfs zu einem Streit zwischen zwei Einheimischen im Alter von 24 und 41 Jahren. „Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor das Lokal auf die Straße, wo der 24-Jährige dem 41-Jährigen ins Gesicht schlug“, so die Ermittler. Er erlitt durch die Attacke Verletzungen und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
In beiden Fällen ist der Grund für den Streit bis dato unklar.
