Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Schwaz und Telfs

Bei Streitereien in Tirol flogen Fäuste und Glas

Tirol
04.01.2026 09:00
(Bild: Christof Birbaumer)

Wild zu ging es am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag in der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz und in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land! In der Silberstadt kam bei einem Streit zwischen zwei Männern ein Glas zum Einsatz. Unterdessen flogen in Telfs die Fäuste.

0 Kommentare

Der erste Vorfall ereignete sich in der Silberstadt Schwaz um kurz vor 19.30 Uhr. Im Bereich der Tannenberggasse gerieten ein Türke (27) und ein Einheimischer (34) in einen Streit. „Im Verlauf wurde einem der Beteiligten mit einem Glas ins Gesicht geschlagen“, steht im Bericht der Polizei. Beide Männer zogen sich bei dem Streit Verletzungen zu und mussten in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Ein Bericht an die zuständigen Behörden folgt noch.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Wirbel in Sölden
Bei Streit mit Securitys plötzlich Messer gezückt
03.01.2026

Kontrahent ins Gesicht geschlagen
Ein paar Stunden später – um kurz vor 2 Uhr – kam es in einem Lokal in Telfs zu einem Streit zwischen zwei Einheimischen im Alter von 24 und 41 Jahren. „Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor das Lokal auf die Straße, wo der 24-Jährige dem 41-Jährigen ins Gesicht schlug“, so die Ermittler. Er erlitt durch die Attacke Verletzungen und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. 

In beiden Fällen ist der Grund für den Streit bis dato unklar.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
240.030 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
201.125 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.653 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf