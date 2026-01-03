Bei Streit mit Securitys plötzlich Messer gezückt

Wild zu ging es in Sölden im Tiroler Ötztal in der Nacht auf Samstag! Ein Einheimischer (33) und das Sicherheitspersonal gerieten in einen Streit. Nachdem der 33-Jährige verletzt wurde, zückte er plötzlich ein Messer und gab Drohungen von sich.
Ereignet haben sich die wilden Szenen gegen 4.30 Uhr. „Zwischen dem Sicherheitspersonal und einem 33-jährigen Tiroler kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung“, heißt es von der Exekutive. Dabei wurde der Mann „unbestimmten Grades“ verletzt.
Anzeigen an Behörden folgen
In weiterer Folge zückte der 33-Jährige ein Messer und bedrohte damit das Sicherheitspersonal. Eine Streife der Polizei musste anrücken, um den Streit zu schlichten. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen Anzeigen an die zuständigen Stellen.
