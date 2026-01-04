Seit 30 Jahren eine Herberge für Mamas in Not

Elf Mütter und 15 Kinder

„Zurzeit sind wir mit elf Müttern und 15 Kindern voll belegt. Es freut mich sehr, dass ich das Haus so lebendig von meiner Vorgängerin Petra Fischer übernehmen durfte. Die Leitung des Mutter-Kind-Hauses ist für mich Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn und mein absolutes Herzensprojekt. Gemeinsam mit dem engagierten Team setze ich mich dafür ein, Frauen und ihren Kindern weiterhin einen sicheren Hafen und neue Perspektiven zu bieten. Meine Erfahrungen in der Arbeit mit Familien und in der Teamführung bringe ich nun mit großer Tatkraft und Herz ein, um den Schutz, die Stabilität und die Entwicklungschancen für jede Mutter und jedes Kind hier im Haus weiter zu stärken“, so Uzunic-Erasimus.