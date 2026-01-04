Seit 30 Jahren eine Herberge für Mamas in Not

Hier spürt man Geborgenheit: Die Caritas bietet in der Landeshauptstadt St. Pölten Müttern mit neugeborenen Kindern sichere vier Wände für einen guten Neuanfang...
Elias reitet auf seinem Spieltier und quietscht vor Freude, seine Mama freut sich. Das Mutter-Kind-Haus der Caritas in der Matthias-Corvinus-Straße in St. Pölten ist mittlerweile seit drei Jahrzehnten ein Ort der Hoffnung, der Geborgenheit und des Neuanfangs für Mütter in schwierigen Lebenssituationen.
Weit mehr als ein Zuhause
Das Mutter-Kind-Haus bietet nicht nur ein sicheres Zuhause, sondern auch wertvolle Unterstützung bei der Strukturierung des Alltags und bei Amtswegen. 14 engagierte Mitarbeiterinnen, bestehend aus Sozialarbeiterinnen, Psychotherapeutinnen und Psychologinnen in Ausbildung stehen den Müttern mit Rat und Tat zur Seite.
Neben elf kleinen Wohneinheiten für Bewohnerinnen und ihre Kinder gibt es auch Gemeinschaftsräume, einen Beratungsraum für Schwangere und die Caritas Familienstelle. Insgesamt wurden im Mutter-Kind-Haus seit Beginn über 528 Frauen und 608 Kinder begleitet.
Bis zu einem Jahr Unterstützung vor Ort
Im Mutter-Kind-Haus finden Frauen mit ihren Kindern bis zu einem Jahr lang einen Ort der Geborgenheit und Zuflucht. In dieser Zeit haben sie die Chance sich weiterzuentwickeln sowie Ruhe und Stabilität im Alltag wiederzuerlangen. Sie werden dabei unterstützt, eine Ausbildung zu beenden, einen Arbeitsplatz zu finden, einen guten Umgang mit den eigenen Finanzen zu lernen, eine tragfähige und liebevolle Mutter-Kind-Beziehung aufzubauen und eine Perspektive für ihr Leben nach dem Aufenthalt zu erarbeiten.
Seit September 2025 ist Zlata Uzunic-Erasimus die neue Leiterin des Hauses. Die 42-jährige St. Pöltnerin, geboren in Bosnien und seit 1992 in Sankt Pölten beheimatet, bringt Expertise aus der Sozialarbeit mit. Durch ihre langjährige Tätigkeit, vor allem in der Wohnungslosenhilfe Niederösterreichs, verfügt sie über ein ganzheitliches Verständnis für die Herausforderungen im Leben von Müttern und Kindern.
Elf Mütter und 15 Kinder
„Zurzeit sind wir mit elf Müttern und 15 Kindern voll belegt. Es freut mich sehr, dass ich das Haus so lebendig von meiner Vorgängerin Petra Fischer übernehmen durfte. Die Leitung des Mutter-Kind-Hauses ist für mich Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn und mein absolutes Herzensprojekt. Gemeinsam mit dem engagierten Team setze ich mich dafür ein, Frauen und ihren Kindern weiterhin einen sicheren Hafen und neue Perspektiven zu bieten. Meine Erfahrungen in der Arbeit mit Familien und in der Teamführung bringe ich nun mit großer Tatkraft und Herz ein, um den Schutz, die Stabilität und die Entwicklungschancen für jede Mutter und jedes Kind hier im Haus weiter zu stärken“, so Uzunic-Erasimus.
„Jedes neue Leben soll eine gute Chance haben“
Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger: „Die Unterstützung von Familien in Not ist einer der Kernaufträge der Caritas. Dort, wo es plötzlich existenziell bedrohlich wird, wo keine passende Wohnung für eine junge Familie zur Verfügung steht, wo Ängste und Überforderung auftauchen, dort stehen wir hilfreich an der Seite der Mütter und ihrer Kinder. Jedes neue Leben soll eine gute Chance haben, in unserer Gesellschaft anzukommen und in den Monaten der Schwangerschaft und nach der Geburt Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen erfahren können. Denn das sind die wichtigsten Bedingungen, um überhaupt in ein gutes und erfülltes Leben hineinwachsen zu können.“
„In Geborgenheit und behütet aufwachsen zu können, ist keine Selbstverständlichkeit“, weiß auch Karin Thallauer, Caritas Bereichsleiterin für Familie und Pflege, „Mütter und ihre Kinder, die es nicht so einfach im Leben haben, werden in Einrichtungen wie dem Mutter-Kind-Haus der Caritas nicht allein gelassen.“
Denn nach dem Aufenthalt im Mutter-Kind-Haus stehen die Frauen vor einer neuen, oft erstmals selbstständigen Existenzgründung. Besonders schwierig ist es eine geeignete und leistbare Wohnung zu finden. Auch die Ausstattung der Wohnung bereitet häufig Probleme.
Starthilfe-Konto der Caritas
Die Caritas hat daher ein „Mutter-Kind-Starthilfe-Konto“ eingerichtet. Mithilfe der Beiträge von diesem Konto können die Frauen dann eine Kaution für die eigene kleine Wohnung oder eine Ablöse bezahlen. Ferner werden die Mütter bei der Anschaffung von Möbeln, elektrischen Kleingeräten oder anderen notwendigen Dingen unterstützt.
Caritas Spendenkonto: IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000; Kennwort: Mutter Kind Haus
