Geheimdienstchef wird Selenskyjs rechte Hand

Budanow folgt auf Andrij Jermak, der im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal in der Ukraine vor einem Monat zurückgetreten war. „Ich hatte ein Treffen mit Kyrylo Budanow und habe ihm das Amt des Leiters des Präsidentenbüros der Ukraine angeboten“, sagte Selenskyj. Budanow ist seit 2020 Chef des Militärgeheimdienstes HUR und in dieser Funktion unter anderem für Sprengstoffanschläge auf die Brücke zu der Schwarzmeer-Halbinsel Krim und für Attentate auf Generäle in Moskau verantwortlich. Er war zudem Mitglied der ukrainischen Delegation bei den Verhandlungen mit den USA über ein Kriegsende.