Diese Polit-Themen kommen 2026 auf uns Kärntner zu

Neues Jahr, neues Glück: Unseren Politikern geht die Arbeit freilich auch heuer nicht aus. Zwar tanken die meisten über den Jahreswechsel noch Energie, ab 7. Jänner geht es dann aber wieder ordentlich los – die „Krone“ hat nachgefragt, welche Themen ganz oben auf der To-do-Liste stehen: