Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Untertal in Schladming

Genussvoll durch den Winter wandern

Österreich-Reisen - Alles zu den Top-Urlaubszielen
01.01.2026 12:44
Im Untertal wartet Ruhe inmitten einer traumhaften Schneelandschaft.
Im Untertal wartet Ruhe inmitten einer traumhaften Schneelandschaft.(Bild: TVB Schladming-Dachstein/Gerhard Pilz)

Eingebettet in die Bergkulisse der Niederen Tauern, lädt das Untertal in Rohrmoos in der steirischen Region Schladming-Dachstein abseits der Pisten zu Wanderungen durch die ruhige und verschneite Landschaft sowie kulinarischen Erlebnissen in urigen Almhütten.

0 Kommentare

Es ist hier ein wunderschönes Gebiet zum Wandern“, mit diesen Worten empfängt mich Walter Walcher, geprüfter Berg- und Skiführer, der heute eine „Ausnahme“ macht, um sich in niedrigeren Gefilden als sonst zu bewegen. Walter erkundet mit mir gemeinsam das auf 1000 Meter Seehöhe gelegene Untertal. Rund elf Kilometer von der Stadt Schladming entfernt, ist es auch mit dem öffentlichen Bus gut erreichbar.

Die Sonne ist noch zurückhaltend, eine dicke Schneedecke überzieht die wunderbare, unberührte Naturlandschaft. Schon bei der Fahrt hierher merke ich, wie der Trubel von Stadt und Skipisten weniger und die Ruhe mehr wird, je näher wir dem Ausgangspunkt unserer Tour kommen.

Der Winterwanderweg im Untertal, der auch mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet ist, ist knapp acht Kilometer lang. Eine einfache Runde, die in etwas mehr als zwei Stunden leicht zu bewältigen ist.

Das Tettermoor, das im Frühjahr bei der Schneeschmelze zum „See“ wird und wo man im Sommer seltene Arten von Pflanzen bewundern kann, ist von Schnee überzogen – ein schöner Anblick. Jeder Schritt durch den Schnee und jeder Atemzug an der frischen, klaren, kalten Luft tun Körper und Seele gut. Und: Das Gehen macht den Kopf frei.

„Krone“-Reise-Redakteur Mario Aberl (li.) war mit Berg- und Skiführer Walter Walcher im Untertal ...
„Krone“-Reise-Redakteur Mario Aberl (li.) war mit Berg- und Skiführer Walter Walcher im Untertal zu einer gemütlichen Wanderung unterwegs.(Bild: Mario Aberl)

Während wir weiterwandern und der Schnee unter uns knirscht, erzählt Walter mehr über die Gegend und die vielen Wandermöglichkeiten, die es das ganze Jahr über gibt. Auch über seine große Leidenschaft, das Bergsteigen, plaudern wir – und über seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Bergretter in Ramsau am Dachstein, wo er lebt.

Informationen

ALLGEMEINE AUSKÜNFTE

ANREISE
Mit dem Zug bis Schladming und dann weiter mit dem Bus 974 über Rohrmoos bis zum Gasthof Tetter bzw. zur Waldhäuslalm (planaibus.at). Oder mit dem Auto.

BERGFÜHRER

Walter Walcher, geprüfter Berg- und Skiführer: 0664/41 01 580 bzw. walter@bergfuehrer-dachstein.at

KULINARIK-TIPP

Sondl-Alm: sondlhof-alm.at
Öffnungszeiten bis 23. 4. täglich von 11 bis 21 Uhr (Küche bis 19.30 Uhr) Telefon: 03687/615 09

Immer wieder bleiben wir stehen und halten kurz inne, genießen die Ruhe unddas Winterpanorama oder hören den Untertalbach rauschen. Der Weg ist, genauso wie die Loipen für Langläufer, bestens präpariert.

Zur Einkehr heißen uns die Sondl-Alm und Hüttenwirtin Petra Scharzenberger willkommen. In der urigen, autark betriebenen Hütte kehren seit 40 Jahren Gäste ein. Petra hat sie von ihrer Mutter übernommen.

Die Sondl-Alm ist eine urige, kleine Hütte im Schladminger Untertal. Wer hier einkehrt, wird ...
Die Sondl-Alm ist eine urige, kleine Hütte im Schladminger Untertal. Wer hier einkehrt, wird kulinarisch verwöhnt wird.(Bild: TVB Schladming-Dachstein)
„Almkulinarik by Richard Rauch“: Gemeinsam mit dem Vier-Hauben-Koch hat Hüttenwirtin Petra ...
„Almkulinarik by Richard Rauch“: Gemeinsam mit dem Vier-Hauben-Koch hat Hüttenwirtin Petra Scharzenberger Kaspressknödel und Paradeiserragout mit Oliven und Blattsalat kreiert.(Bild: Martin Huber)

Gekocht wird am Tischherd. Eine heiße Suppe und die Gastfreundschaft wärmen das Herz! Als Hauptgang werden überbackene Kaspressknödel und Paradeiserragout mit Oliven und Blattsalat serviert. Ein Gericht, das die Hüttenwirtin neben einer g’schmackigen Minestrone mit Vier-Hauben-Koch Richard Rauch im Zuge der „Almkulinarik by Richard Rauch“ entwickelt hat.

Die Sondl-Alm ist eine von 16 Hütten, in denenunter Anleitung des Spitzenkochs regionale Gerichte neu interpretiert kredenzt werden. Ein feiner Kaiserschmarrn rundet das authentische kulinarische Erlebnis ab. Und am Ende lächelt nicht nur mein Herz, sondern auch die Sonne, die sich noch von ihrer besten Seite zeigt. Besser könnte ein Winterwandertag nicht enden!

Porträt von Mario Aberl
Mario Aberl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Frohes neues Bewegungsjahr: Der erste Sesseltag!
Unsere Stars rund um Lilian Klebow feierten mit Vorsätzen und Traditionen ins neue Jahr hinein.
Prosit 2026
Diese Vorsätze und Bräuche haben unsere Stars
Rückblick auf 2025
VIP-Liebesdramen: Zwischen Herzschmerz & Happy End
Folge von Mittwoch
Der beste Neujahrsvorsatz? Regelmäßige Bewegung!
Folge von Dienstag
Bewegung macht fit, stark, gesund und glücklich
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
370.759 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
181.103 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
159.771 mal gelesen
Archivbild
Mehr Österreich-Reisen - Alles zu den Top-Urlaubszielen
Untertal in Schladming
Genussvoll durch den Winter wandern
Bücher zum Verschenken
Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub
Krone Plus Logo
Onlinezensur im Urlaub
Wo welche App verboten ist – und wie man es umgeht
Malta
Wo der Teufel stets zu spät ist
Silvester
Österreich: Besondere Orte für einen guten Rutsch

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf