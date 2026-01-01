Genussvoll durch den Winter wandern

Eingebettet in die Bergkulisse der Niederen Tauern, lädt das Untertal in Rohrmoos in der steirischen Region Schladming-Dachstein abseits der Pisten zu Wanderungen durch die ruhige und verschneite Landschaft sowie kulinarischen Erlebnissen in urigen Almhütten.
Es ist hier ein wunderschönes Gebiet zum Wandern“, mit diesen Worten empfängt mich Walter Walcher, geprüfter Berg- und Skiführer, der heute eine „Ausnahme“ macht, um sich in niedrigeren Gefilden als sonst zu bewegen. Walter erkundet mit mir gemeinsam das auf 1000 Meter Seehöhe gelegene Untertal. Rund elf Kilometer von der Stadt Schladming entfernt, ist es auch mit dem öffentlichen Bus gut erreichbar.
Die Sonne ist noch zurückhaltend, eine dicke Schneedecke überzieht die wunderbare, unberührte Naturlandschaft. Schon bei der Fahrt hierher merke ich, wie der Trubel von Stadt und Skipisten weniger und die Ruhe mehr wird, je näher wir dem Ausgangspunkt unserer Tour kommen.
Der Winterwanderweg im Untertal, der auch mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet ist, ist knapp acht Kilometer lang. Eine einfache Runde, die in etwas mehr als zwei Stunden leicht zu bewältigen ist.
Das Tettermoor, das im Frühjahr bei der Schneeschmelze zum „See“ wird und wo man im Sommer seltene Arten von Pflanzen bewundern kann, ist von Schnee überzogen – ein schöner Anblick. Jeder Schritt durch den Schnee und jeder Atemzug an der frischen, klaren, kalten Luft tun Körper und Seele gut. Und: Das Gehen macht den Kopf frei.
Während wir weiterwandern und der Schnee unter uns knirscht, erzählt Walter mehr über die Gegend und die vielen Wandermöglichkeiten, die es das ganze Jahr über gibt. Auch über seine große Leidenschaft, das Bergsteigen, plaudern wir – und über seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Bergretter in Ramsau am Dachstein, wo er lebt.
ALLGEMEINE AUSKÜNFTE
ANREISE
Mit dem Zug bis Schladming und dann weiter mit dem Bus 974 über Rohrmoos bis zum Gasthof Tetter bzw. zur Waldhäuslalm (planaibus.at). Oder mit dem Auto.
BERGFÜHRER
Walter Walcher, geprüfter Berg- und Skiführer: 0664/41 01 580 bzw. walter@bergfuehrer-dachstein.at
KULINARIK-TIPP
Sondl-Alm: sondlhof-alm.at
Öffnungszeiten bis 23. 4. täglich von 11 bis 21 Uhr (Küche bis 19.30 Uhr) Telefon: 03687/615 09
Immer wieder bleiben wir stehen und halten kurz inne, genießen die Ruhe unddas Winterpanorama oder hören den Untertalbach rauschen. Der Weg ist, genauso wie die Loipen für Langläufer, bestens präpariert.
Zur Einkehr heißen uns die Sondl-Alm und Hüttenwirtin Petra Scharzenberger willkommen. In der urigen, autark betriebenen Hütte kehren seit 40 Jahren Gäste ein. Petra hat sie von ihrer Mutter übernommen.
Gekocht wird am Tischherd. Eine heiße Suppe und die Gastfreundschaft wärmen das Herz! Als Hauptgang werden überbackene Kaspressknödel und Paradeiserragout mit Oliven und Blattsalat serviert. Ein Gericht, das die Hüttenwirtin neben einer g’schmackigen Minestrone mit Vier-Hauben-Koch Richard Rauch im Zuge der „Almkulinarik by Richard Rauch“ entwickelt hat.
Die Sondl-Alm ist eine von 16 Hütten, in denenunter Anleitung des Spitzenkochs regionale Gerichte neu interpretiert kredenzt werden. Ein feiner Kaiserschmarrn rundet das authentische kulinarische Erlebnis ab. Und am Ende lächelt nicht nur mein Herz, sondern auch die Sonne, die sich noch von ihrer besten Seite zeigt. Besser könnte ein Winterwandertag nicht enden!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.