Genussvoll durch den Winter wandern

Es ist hier ein wunderschönes Gebiet zum Wandern“, mit diesen Worten empfängt mich Walter Walcher, geprüfter Berg- und Skiführer, der heute eine „Ausnahme“ macht, um sich in niedrigeren Gefilden als sonst zu bewegen. Walter erkundet mit mir gemeinsam das auf 1000 Meter Seehöhe gelegene Untertal. Rund elf Kilometer von der Stadt Schladming entfernt, ist es auch mit dem öffentlichen Bus gut erreichbar.