„Flughorror“: Was haben Sie schon erlebt?

Das Schneechaos der vergangenen Tage hat nicht nur den Straßen-, sondern auch den Flugverkehr massiv beeinträchtigt. Eine 31-jährige Grazerin musste zum Beispiel eine Nacht in einer Maschine verbringen, die gar nicht erst abhob. Welche „Horrorgeschichten“ haben Sie bereits beim Fliegen erlebt?
Verlorene und beschädigte Gepäckstücke, Flugverspätungen und verpasste Anschlussflüge, schlechter bzw. unfreundlicher Boardservice oder nervige Mitpassagiere: Die Liste an Unannehmlichkeiten und negativen Vorkommnissen, die sich im luftigen Reiseverkehr ereignen können, ist lang.
Die Tortur der 31-jährigen Grazerin, welche die Nacht am Flughafen verbrachte, war nicht nur ein Wetter-, sondern auch ein Logistikproblem. Denn nachdem der Flieger in München doch nicht abgehoben war, standen keine Leiter oder Busse zur Verfügung, mit denen die Reisenden das Flugzeug verlassen hätten können.
Über welche Vorkommnisse ärgern Sie sich beim Fliegen am meisten? Welche „Horrorgeschichten“ haben Sie schon erlebt und wie sind Sie mit der Situation umgegangen? Haben Sie eventuell auch lustige oder einmalige Erfahrungen gemacht?
Teilen Sie Ihre Eindrücke in den Kommentaren!
