„Flughorror": Was haben Sie schon erlebt?

24.02.2026 18:00
Immer wieder müssen sich Flugpassagiere über Unannehmlichkeiten ärgern.
Immer wieder müssen sich Flugpassagiere über Unannehmlichkeiten ärgern.
Porträt von Community
Von Community

Das Schneechaos der vergangenen Tage hat nicht nur den Straßen-, sondern auch den Flugverkehr massiv beeinträchtigt. Eine 31-jährige Grazerin musste zum Beispiel eine Nacht in einer Maschine verbringen, die gar nicht erst abhob. Welche „Horrorgeschichten“ haben Sie bereits beim Fliegen erlebt? 

Verlorene und beschädigte Gepäckstücke, Flugverspätungen und verpasste Anschlussflüge, schlechter bzw. unfreundlicher Boardservice oder nervige Mitpassagiere: Die Liste an Unannehmlichkeiten und negativen Vorkommnissen, die sich im luftigen Reiseverkehr ereignen können, ist lang.

Die Tortur der 31-jährigen Grazerin, welche die Nacht am Flughafen verbrachte, war nicht nur ein Wetter-, sondern auch ein Logistikproblem. Denn nachdem der Flieger in München doch nicht abgehoben war, standen keine Leiter oder Busse zur Verfügung, mit denen die Reisenden das Flugzeug verlassen hätten können. 

Zu enge oder unbequeme Sitzreihen machen vielen Passagieren zu schaffen.
Zu enge oder unbequeme Sitzreihen machen vielen Passagieren zu schaffen.

Über welche Vorkommnisse ärgern Sie sich beim Fliegen am meisten? Welche „Horrorgeschichten“ haben Sie schon erlebt und wie sind Sie mit der Situation umgegangen? Haben Sie eventuell auch lustige oder einmalige Erfahrungen gemacht? 

Teilen Sie Ihre Eindrücke in den Kommentaren!

Community
24.02.2026 18:00
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

