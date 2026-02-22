Vorteilswelt
Blasmusik und Skispaß

Winter-Woodstock Skiwochenende gewinnen

22.02.2026 05:00
Auf ins Brixental zum Blasmusik-Event
Auf ins Brixental zum Blasmusik-Event(Bild: Julian Quirchmair.)
Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Von 20. bis 22. März wird in Kirchberg, Brixen und Westendorf „Blasmusik on the rocks“ serviert. Im Tal, auf den Bergen und in den Hütten wartet beim Winter-Woodstock der Blasmusik ein fulminantes Programm auf die Besucher – und du kannst dabei sein! Und das nicht irgendwie, sondern mit einem Rundum-Krone-Komplett-Paket für dich und deine 3 FreundInnen! Inkludiert sind neben der Unterkunft natürlich auch die Winter-Woodstock-Festivalpässe und die Woodstock-Skipässe von Freitag bis Sonntag.

Drei Gemeinden, bespielte Hütten und eine große Hauptbühne: Westendorf, Kirchberg und Brixen sind von 20. bis 22. März DER Treffpunkt für alle Blasmusik-Fans. Grund dafür ist das Winter-Woodstock der Blasmusik mit seinem vollen Programm von vormittags bis (spät) abends. Egal ob Volksmusik zum Schunkeln oder Partykracher zum Abtanzen, jede musikalische Facette wird hier gut versorgt.

Am besten gleich unter www.winterwoodstock.at das Line-Up durchstöbern, Zimmer buchen und gemeinsam mit der „Krone“ die Blasmusik in all ihren Facetten hochleben lassen. 

Mitmachen und Winter-Woodstock Skiwochenende gewinnen
Mit der „Krone“ könnt ihr live dabei sein: Wir verlosen ein Rundum-Krone-Komplett-Paket für das Winter-WoodstockSo könnt ihr das gesamte Programm erleben und in den zwei Skigebieten der Region über die Pisten ziehen. Obendrauf gibt's bei Bedarf gratis Ski beim Skiverleih. Für den Besuch bei der Main Stage gibt’s 100 Euro Taschengeld für die gesamte Gruppe (Cashless Guthaben) und damit das Paket komplett wird, sind auch 4 Winter-Woodstock Festivalshirts für euch dabei! So lässt’s sich feiern!

Oimara spielt mit Bande am Winter-Woodstock
Oimara spielt mit Bande am Winter-Woodstock(Bild: Thomas Willibal)
In den Hütten geht‘s richtig zur Sache.
In den Hütten geht‘s richtig zur Sache.(Bild: Julian Quirchmair)

Das Rundum-Krone-Komplett-Paket inkludiert: 

  • Shuttle vor Ort zwischen den einzelnen Konzert-Locations
  • Woodstock Skipässe Freitag-Sonntag für die gesamte Region (2 verschiedene Skigebiete)
  • Gratis Ski/Snowboard beim Skiverleih
  • Insgesamt 100 € Taschengeld (=Cashless-Guthaben) für die Main Stage
  • Winter-Woodstock Festivalshirts für 4 Personen
  • Winter-Woodstock Festivalpässe für 4 Personen
  • Unterkunft für 2 Übernachtungen und 4 Personen

Also gleich das untenstehende Formular ausfüllen, am Gewinnspiel teilnehmen und mit ein wenig Glück sehen wir uns schon bald in Tirol. Einsendeschluss ist der 5. März, 08:00 Uhr. 

