Ministerium entschied sich für Wunschkandidatin

Da bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich (LPD) keine Einstimmigkeit über die künftige Stellvertretung ihres Direktors Andreas Pilsl erzielt wurde, hat nun Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), wie gesetzlich vorgeschrieben, entschieden: Es wird Pilsls Wunschkandidatin Karoline Stumptner.
Mit 1. September 2025 war Rudolf Keplinger als Vize in Pension gegangen, fünf Kandidaten bewarben sich anschließend um die Nachfolge und die Leitung des Geschäftsbereichs B. Nun entschied also das Ministerium und entschied sich – wie vermutet – für die Oberösterreicherin Karoline Stumptner.
Zwei Bewerber
Stumptner, die bisher das Rechtsbüro der LPD geleitet hat, und Tischlinger wurden beide von der Begutachtungskommission als „in höchstem Ausmaß“ geeignet eingestuft.
Da Stumptner außerdem „aus Sicht der LPD Oberösterreich die bestgeeignete Besetzung für diese Position ist“, entsprach der Innenminister dem Vorschlag der LPD. Der Fachausschuss, also die OÖ. Gewerkschaft, war für Tischlinger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.