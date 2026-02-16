Vorteilswelt
Nachfolge bei Polizei

Ministerium entschied sich für Wunschkandidatin

Oberösterreich
16.02.2026 10:45
Innenminister Karner entschied nun, wer Stellvertreter von Polizeichef Andreas Pilsl (re.) wird.
Innenminister Karner entschied nun, wer Stellvertreter von Polizeichef Andreas Pilsl (re.) wird.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Da bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich (LPD) keine Einstimmigkeit über die künftige Stellvertretung ihres Direktors Andreas Pilsl erzielt wurde, hat nun Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), wie gesetzlich vorgeschrieben, entschieden: Es wird Pilsls Wunschkandidatin Karoline Stumptner.

Mit 1. September 2025 war Rudolf Keplinger als Vize in Pension gegangen, fünf Kandidaten bewarben sich anschließend um die Nachfolge und die Leitung des Geschäftsbereichs B. Nun entschied also das Ministerium und entschied sich – wie vermutet – für die Oberösterreicherin Karoline Stumptner.

Karoline Stumptner wird Vize-Polizeichefin.
Karoline Stumptner wird Vize-Polizeichefin.(Bild: BMI/Schober)

Zwei Bewerber
Stumptner, die bisher das Rechtsbüro der LPD geleitet hat, und Tischlinger wurden beide von der Begutachtungskommission als „in höchstem Ausmaß“ geeignet eingestuft.

Da Stumptner außerdem „aus Sicht der LPD Oberösterreich die bestgeeignete Besetzung für diese Position ist“, entsprach der Innenminister dem Vorschlag der LPD. Der Fachausschuss, also die OÖ. Gewerkschaft, war für Tischlinger. 

Oberösterreich
16.02.2026 10:45
