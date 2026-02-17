Skandal im Spital: Schwester bestahl OP-Patienten

Vor Saal 129 am Klagenfurter Landesgericht ist Montagfrüh ungewöhnlich viel los: Richter Christian Liebhauser-Karl hat fast 40 Zeugen geladen – Patienten, die von der Angeklagten bestohlen wurden, und ehemalige Krankenhaus-Kolleginnen, die vielleicht den einen oder anderen Griff in eine Handtasche beobachtet haben könnten.