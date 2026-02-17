Skandal im Spital: Schwester bestahl OP-Patienten

Snowboard: Slopestyle der Frauen ab 13 Uhr LIVE
Aufregung in einem Kärntner Krankenhaus: Als Patienten nach einer OP erwachten, merkten sie, dass sie bestohlen worden waren! Tatverdächtig ist eine Diplomkrankenschwester, die vor Gericht eine abenteuerliche Geschichte erzählt, warum sie Geld benötigt.
Vor Saal 129 am Klagenfurter Landesgericht ist Montagfrüh ungewöhnlich viel los: Richter Christian Liebhauser-Karl hat fast 40 Zeugen geladen – Patienten, die von der Angeklagten bestohlen wurden, und ehemalige Krankenhaus-Kolleginnen, die vielleicht den einen oder anderen Griff in eine Handtasche beobachtet haben könnten.
