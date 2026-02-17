„Vor Vermisstenfall in Familie ist niemand gefeit“

Schon wieder wird jemand aus der Steiermark vermisst! Herbert S. verschwand vergangenen Mittwoch aus Stainz. Gegen 19.30 Uhr fuhr er mit seinem grauen Fiat Punto vom Haus seiner Großmutter weg, seitdem fehlt von dem 23-Jährigen jede Spur. Trotz Aufrufs gingen bei der Polizei bisher noch keine Hinweise ein. „Niemand kann sich sein Verschwinden erklären“, sagt Christian Mader, Obmann von „Österreich findet euch“.