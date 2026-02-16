Drei Jugendliche nach Raubversuch festgenommen

Vier junge Burschen (15, 17, 17, 18) wurden von der Polizei wegen Verdachts des versuchten Raubes festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Das Quartett soll kurz vor Weihnachten in einem Zug bei Bad Schallerbach mit einer Schreckschusswaffe den Versuch unternommen haben, von einem 15-Jährigen und dessen Freund (16) die Wertsachen zu plündern.
Dank umfangreicher Ermittlungen der Polizei Bad Schallerbach stellte sich heraus, dass ein 18-Jähriger aus Katsdorf am 22. Dezember 2025 gegen 16.40 Uhr von einem 15-Jährigen aus Bad Schallerbach in einem Zug auf der Fahrt von Wels Richtung Bad Schallerbach mehrmals mehrmals gefordert haben soll, seine Taschen zu leeren. Der Jüngere sollte ihm die Geldbörse bzw. die Kopfhörer aushändigen.
Als der 15-Jährige diesen Aufforderungen nicht nachkam, forderte der 18-Jährige einen mitfahrenden Freund (17) aus Linz auf, seine Oberbekleidung anzuheben und dessen im Hosenbund mitgeführte Schreckschusspistole vorzuzeigen. Doch der 15-Jährige und auch dessen 16-jähriger Freund aus Gallspach weigerten sich standhaft, sodass es beim Raubversuch blieb.
Hausdurchsuchung
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde vergangene Woche an der Meldeadresse des 18-Jährigen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei konnten ein Elektroschocker, fünf Grinder, zwei Suchtgiftwaagen und ein bislang unbekanntes weißes Pulver sichergestellt werden.
Der 18-Jährige wurde von Polizisten am Linzer Hauptbahnhof festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Auch die Festnahme der drei Mittäter – der 17-Jährige Ungar aus Linz, ein 17-Jähriger aus Wolfern und ein 15-Jähriger Linzer – wurde angeordnet und vollzogen.
