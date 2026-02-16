Drei Jugendliche nach Raubversuch festgenommen

Vier junge Burschen (15, 17, 17, 18) wurden von der Polizei wegen Verdachts des versuchten Raubes festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Das Quartett soll kurz vor Weihnachten in einem Zug bei Bad Schallerbach mit einer Schreckschusswaffe den Versuch unternommen haben, von einem 15-Jährigen und dessen Freund (16) die Wertsachen zu plündern.