Minute 103! Last-Minute-Wahnsinn im OÖ-Derby

Buchstäblich in letzter Sekunde hat der LASK am Samstag seine Erfolgsbilanz der vergangenen Monate verlängert. Durch den von Moses Usor in der 103. Minute verwandelten Elfmeter retteten die Linzer in Ried ein 1:1 und sind nun schon seit 13 Bewerbspartien ungeschlagen. In Kooperation mit Sky Sport Austria zeigt sportkrone.at die Highlights – oben im Video!