Trotz Schulweg sind fast alle Autos zu schnell
Raser-Problem im Dorf
Versteckt ließ die Salzburger Gemeinde Anthering das Tempo des Verkehrs im Ort messen – bei zwei Straßen, wo nur maximal mit 30 km/h gefahren werden darf und Kinder am Weg in die Schule sind. Die erschreckende Bilanz: Mehr als 90 Prozent der Lenker drückten zu fest in das Gaspedal. Folge: Jetzt wird die Polizei dort öfter die Lenker blitzen.
Mit bis zu 111 auf dem Tacho über die Riederstraße – dort, wo links und rechts Wohnhäuser stehen, die Fahrbahn gefährlich eng ist und täglich die kleinsten Bürger zur Schule gehen. Und, wo das Tempolimit 30 beträgt. Anthering hat offensichtlich ein Problem mit Rasern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.