Trotz Schulweg sind fast alle Autos zu schnell

Versteckt ließ die Salzburger Gemeinde Anthering das Tempo des Verkehrs im Ort messen – bei zwei Straßen, wo nur maximal mit 30 km/h gefahren werden darf und Kinder am Weg in die Schule sind. Die erschreckende Bilanz: Mehr als 90 Prozent der Lenker drückten zu fest in das Gaspedal. Folge: Jetzt wird die Polizei dort öfter die Lenker blitzen.