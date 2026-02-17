Todesschuss nach Grillerei bleibt für immer Rätsel

„Sie brachten aber keine zielführenden Erkenntnisse. Es gab schon Verdächtige, man konnte ihnen aber nichts nachweisen. Man hat auch am Ende der Ermittlungen nicht sagen können, ob es ein Unfall war, das Opfer selbst oder jemand anderer geschossen hat“, erklärt Franz Joseph Zimmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, auf „Krone“-Anfrage. Aus diesem Grund wurden die Ermittlungen inzwischen eingestellt.