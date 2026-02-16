Am Heimweg von Ball über eine Terrasse gestürzt

Knöchel gebrochen

Von dieser stürzte er aus einer Höhe von rund dreieinhalb Metern über das Geländer in die Tiefe und kam auf der darunterliegenden, asphaltierten Garageneinfahrt zum Liegen. Er brach sich bei dem Sturz einen Knöchel und wurde in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.