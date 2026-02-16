Am Heimweg von Ball über eine Terrasse gestürzt

Der Sirenenball in Bad Ischl ist einer der Höhepunkte des Faschings im Salzkammergut. Für einen Einheimischen endete der Ball aber mit einer schmerzhaften Verletzung im Spital. Eine vermeintliche Abkürzung führte dazu, dass der 35-Jährige dreieinhalb Meter abstürzte.
Ein 35-Jähriger aus Bad Ischl ging am Sonntag gegen 22.10 Uhr vom Sirenenball nach Hause. Als er eine vermeintliche Abkürzung einschlug, kam er auf ein privates Grundstück und über den schneefreien Zugang auf die Terrasse des Wohnhauses.
Knöchel gebrochen
Von dieser stürzte er aus einer Höhe von rund dreieinhalb Metern über das Geländer in die Tiefe und kam auf der darunterliegenden, asphaltierten Garageneinfahrt zum Liegen. Er brach sich bei dem Sturz einen Knöchel und wurde in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.