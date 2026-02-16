Vorteilswelt
Fatale Abkürzung

Am Heimweg von Ball über eine Terrasse gestürzt

Oberösterreich
16.02.2026 07:00
Der Mann musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Der Mann musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Sirenenball in Bad Ischl ist einer der Höhepunkte des Faschings im Salzkammergut. Für einen Einheimischen endete der Ball aber mit einer schmerzhaften Verletzung im Spital. Eine vermeintliche Abkürzung führte dazu, dass der 35-Jährige dreieinhalb Meter abstürzte.

Ein 35-Jähriger aus Bad Ischl ging am Sonntag gegen 22.10 Uhr vom Sirenenball nach Hause. Als er eine vermeintliche Abkürzung einschlug, kam er auf ein privates Grundstück und über den schneefreien Zugang auf die Terrasse des Wohnhauses.

Knöchel gebrochen
Von dieser stürzte er aus einer Höhe von rund dreieinhalb Metern über das Geländer in die Tiefe und kam auf der darunterliegenden, asphaltierten Garageneinfahrt zum Liegen. Er brach sich bei dem Sturz einen Knöchel und wurde in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.

Eishockey-Play-Off:
Drittliga-Duell erst nach 30. Penalty entschieden
Wirt musste blechen
Saftige Strafe für Fotos von Schnitzel und Zander
Aufreger bei OÖ-Derby
Provokationen, Gerangel und viele Beleidigungen
2:1 gegen den WAC
Blau-weißer Achtungserfolg im Abstiegskampf
