„Das waren schon viele magische Momente!“

Und ab auf die Olympia-Zielgerade! Zeit für eine Zwischenbilanz mit dem Präsidenten. „Also Flop kann es definitiv keiner mehr werden“, sagt Horst Nussbaumer angesichts der bisherigen österreichischen Medaillenausbeute im Gespräch mit der „Krone“. Der ÖOC-Boss ist von den bisherigen Erlebnissen bei den Spielen in Italien begeistert, emotional berührt.