Die Top 10 der populärsten Suchanfragen bei Google

Angeführt wird die Rangliste – siehe Grafik unten – vom im Juli verunglückten Extremsportler „Felix Baumgartner“, gefolgt vom „Amoklauf (in) Graz“ und dem ermordeten rechtspopulistischen Aktivisten „Charlie Kirk“ aus den USA. Doch so weite geografische Kreise zogen die Suchanfragen nicht immer: „Elch Emil“ landet im Vorjahr auf Platz 7 – der Vierbeiner streifte wochenlang durch Oberösterreich. Gerade noch in die Top 10 schaffte es mit der „Steyr Motors Aktie“ das Wertpapier eines heimischen Motorenbauers.