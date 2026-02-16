Vorteilswelt
„Elch Emil“ ist dabei

Die Top 10 der populärsten Suchanfragen bei Google

Oberösterreich
16.02.2026 18:00
Die „Krone“ kennt die Top 10 Suchanfragen von 2025 (Symbolbild).
Die „Krone“ kennt die Top 10 Suchanfragen von 2025 (Symbolbild).(Bild: AP/Damian Dovarganes)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die populärsten Anfragen auf der Suchmaschine Google – das sind jene mit dem stärksten Anstieg im Vergleich zum Jahr davor – drehten sich 2025 in Oberösterreich um Todesfälle. Wirtschaftlich waren vor allem Aktienkurse gefragt.

Von Aktien über einen Elch bis zum Papst – das Nutzungsverhalten der Oberösterreicher auf der Suchmaschine Google war im Vorjahr ein Spiegel der Geschehnisse von nah und fern. Die „Krone“ kennt die Top 10 der populärsten Suchanfragen aus dem Bundesland – das sind jene Begriffe, die im Vergleich zum Jahr davor am stärksten angestiegen sind.

Angeführt wird die Rangliste – siehe Grafik unten – vom im Juli verunglückten Extremsportler „Felix Baumgartner“, gefolgt vom „Amoklauf (in) Graz“ und dem ermordeten rechtspopulistischen Aktivisten „Charlie Kirk“ aus den USA. Doch so weite geografische Kreise zogen die Suchanfragen nicht immer: „Elch Emil“ landet im Vorjahr auf Platz 7 – der Vierbeiner streifte wochenlang durch Oberösterreich. Gerade noch in die Top 10 schaffte es mit der „Steyr Motors Aktie“ das Wertpapier eines heimischen Motorenbauers.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Top-Wirtschaftsanfragen zu mehreren Börsenkursen
Überhaupt waren in Sachen Wirtschaft Aktienkurse 2025 die populärsten Suchanfragen in ganz Österreich. Am häufigsten wurde bundesweit nach der „Tesla Aktie“ gegoogelt, noch vor der „Rheinmetall Aktie“ – der Börsenkurs des deutschen Rüstungskonzerns setzte zum Höhenflug an. Auf Platz 3 der Wirtschafts-Suchanfragen landete mit dem „Dow Jones“ der wichtigste US-Aktienindex.

Abgesehen von wirtschaftlichen Anfragen waren die populärsten Suchbegriffe 2025 österreichweit „Amoklauf Graz“, „iPhone 17“ und „Iran“. Auf Platz 6 landete ein Begriff, der dieser Tage wieder Aktualität erlangt: „Schneewarnung“.

