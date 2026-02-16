Vorteilswelt
Lebensrettung in Linz

„Ich glaube nicht, dass sie Nacht überlebt hätte“

Oberösterreich
16.02.2026 08:00
Mitten in der Nacht bei Temperaturen um die null Grad und beginnendem Schneefall suchten die ...
Mitten in der Nacht bei Temperaturen um die null Grad und beginnendem Schneefall suchten die Helfer in Linz nach der abgängigen 68-Jährigen.(Bild: ÖRHB)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Schnee und Minusgrade als gefährlicher Mix: In Linz und in Maria Schmolln wurden in der Nacht auf Sonntag in Oberösterreich Helfer zu Lebensrettern. Ein Hundeführer sagt über „seine“ Abgängige: „Ich glaube nicht, dass sie Nacht überlebt hätte.“

Ausgerechnet während eines Schneesturmes und bei Temperaturen unter null Grad war in der Nacht auf Sonntag eine demenzkranke Frau aus dem Seniorenwohnheim in Maria Schmolln abgängig. Gegen 1.15 Uhr meldete ein Pfleger die 81-Jährige als vermisst, nachdem sie nicht mehr in ihrem Zimmer war. Mehrere Polizeistreifen, die örtliche Feuerwehr und die Suchhundebrigade wurden alarmiert.

Schutzengel kamen von Faschingsparty
Die Schutzengel für die betagte Frau erschienen allerdings in Form eines 65-jährigen einheimischen Ehepaars, das gerade am Heimweg von einer privaten Faschingsparty war. „Wir sind die tief verschneite Straße hochgefahren, als wir die Frau halb auf der Straße liegend gesehen haben. Es war offensichtlich, dass sie Hilfe brauchte, und wir haben nur das gemacht, was man von jedem in so einer Situation erwarten würde“, erklärt das Paar im Gespräch mit der „Krone“.

Die beiden setzten die unterkühlte Frau ins beheizte Auto, brachten sie zurück ins Seniorenheim und übergaben sie an ihre Pfleger.

Ehepaar fand sie
Demente Frau während Schneesturm verschwunden
15.02.2026

Abseits des Wegs gestürzt
Beinahe zeitgleich war auch in Linz die Suchaktion nach einer abgängigen 68-jährigen Frau erfolgreich. Die Linzerin war vermutlich schon am Vormittag in den Wasserwald aufgebrochen und wollte dort Vögeln lauschen. Dabei kam sie allerdings abseits der gut frequentierten Wanderwege zu Sturz und konnte alleine nicht mehr aufstehen. Sie konnte auch keine Hilfe rufen, weil sie ihr Handy zu Hause vergessen hatte.

Zitat Icon

Die Vermisste ist abseits von Wanderwegen mitten im Wald gelegen. Wir waren alle sehr erleichtert, als wir sie gefunden haben. 

Wolfgang Eibl, Hundeführer

Die Familie schlug Alarm
Angehörige verständigten schließlich am Nachmittag die Polizei, nachdem die Sorgen um die 68-Jährige immer größer wurden. Dass die Frau nach mehrstündiger Suche doch noch gefunden wurde, hat sie Suchhund „Findus“ und Hundeführer Wolfgang Eibl zu verdanken.

Hundeführer Wolfgang Eibl
Hundeführer Wolfgang Eibl(Bild: ÖRHB)

Der elfjährige Golden Retriever hatte gegen 1 Uhr den richtigen Riecher. „Die Frau war sehr froh, dass wir sie gefunden haben. Auch wir waren alle sehr erleichtert. Zu dem Zeitpunkt hatte es gerade einmal ein Grad plus, und es hat geschneit. Die Nacht im Freien hätte sie vermutlich nicht überlebt“, so Eibl. 

Oberösterreich
16.02.2026 08:00
Hoher Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Lebensrettung in Linz
„Ich glaube nicht, dass sie Nacht überlebt hätte“
Fatale Abkürzung
Am Heimweg von Ball über eine Terrasse gestürzt
Krone Plus Logo
Eishockey-Play-Off:
Drittliga-Duell erst nach 30. Penalty entschieden
Krone Plus Logo
Wirt musste blechen
Saftige Strafe für Fotos von Schnitzel und Zander
