„Ich glaube nicht, dass sie Nacht überlebt hätte“

Schutzengel kamen von Faschingsparty

Die Schutzengel für die betagte Frau erschienen allerdings in Form eines 65-jährigen einheimischen Ehepaars, das gerade am Heimweg von einer privaten Faschingsparty war. „Wir sind die tief verschneite Straße hochgefahren, als wir die Frau halb auf der Straße liegend gesehen haben. Es war offensichtlich, dass sie Hilfe brauchte, und wir haben nur das gemacht, was man von jedem in so einer Situation erwarten würde“, erklärt das Paar im Gespräch mit der „Krone“.