Erstmals Einblick in eine „verborgene Sammlung“

Mehr als ein „verborgener Schatz“

Für das Lentos bedeutet die Leihgabe – die in eine Schenkung übergeht – nicht nur Zugewinn, sondern auch Verantwortung: „Wir müssen alles erhalten“, betont Nowak-Thaller. Das koste, sei aber eine „Win-win-Situation“, da die Werke den städtischen Bestand ideal ergänzen.

Die neu inszenierte Dauerausstellung ist ab 6. März zu besichtigen. Die „Krone“ wird darüber berichten.