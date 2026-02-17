Wie schädlich ist Sex kurz vor dem Wettkampf?

Kaum stehen große Sportereignisse an, wird sie wieder heiß diskutiert: die Sex-vor-dem-Wettkampf-Frage. Kostet das Energie? Macht es träge? Nimmt es die nötige Aggressivität? Viele Trainer schwören noch immer auf Enthaltsamkeit, frei nach dem Motto: Wer Gold will, bleibt keusch.