Loch im Rasen sorgt für Unterbrechung bei ÖFB-Sieg

Schon wieder hat ein Loch im Rasen bei einem Länderspiel von Österreich für Aufregung gesorgt: Beim WM-Quali-Match des ÖFB-Teams gegen Zypern in Linz am Samstag musste die Partie in der Schlussphase für wenige Minuten unterbrochen werden, weil sich ein mehrere Zentimeter tiefes Loch auftat.
Knapp außerhalb des Strafraums von ÖFB-Goalie Alexander Schlager war ein offenbar rund 20 Zentimeter tiefes Loch entstanden, weshalb der dänische Schiedsrichter Jalob Kehlet eine rund siebenminütige Pause verordnete.
Eilig herbeigeorderte Stadionmitarbeiter stopften unter dem höhnischen Beifall des Publikums das Loch.
Erinnerungen werden wach
Ein ähnliches Vorkommnis hatte bei einem ÖFB-Länderspiel bereits am 6. Juni 2022 für Aufsehen gesorgt. Damals war beim 1:2 in der Nations League gegen Dänemark ein tiefes Loch im Rasen des Happel-Stadions entdeckt worden – allerdings erst unmittelbar nach Abpfiff. Die Folge waren umfangreiche Untersuchungen des Rasens, erst dann gab es Grünes Licht für das vier Tage später ebenfalls im Prater stattfindende Spiel gegen Frankreich.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.