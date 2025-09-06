Loch im Rasen sorgt für Unterbrechung bei ÖFB-Sieg

Erinnerungen werden wach

Ein ähnliches Vorkommnis hatte bei einem ÖFB-Länderspiel bereits am 6. Juni 2022 für Aufsehen gesorgt. Damals war beim 1:2 in der Nations League gegen Dänemark ein tiefes Loch im Rasen des Happel-Stadions entdeckt worden – allerdings erst unmittelbar nach Abpfiff. Die Folge waren umfangreiche Untersuchungen des Rasens, erst dann gab es Grünes Licht für das vier Tage später ebenfalls im Prater stattfindende Spiel gegen Frankreich.