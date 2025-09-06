Vorteilswelt
Aufregung in Linz

Loch im Rasen sorgt für Unterbrechung bei ÖFB-Sieg

Fußball International
06.09.2025 22:33
Schon wieder: Ein Loch im Rasen sorgt für eine Unterbrechung.
Schon wieder: Ein Loch im Rasen sorgt für eine Unterbrechung.(Bild: Screenshot ServusTV)

Schon wieder hat ein Loch im Rasen bei einem Länderspiel von Österreich für Aufregung gesorgt: Beim WM-Quali-Match des ÖFB-Teams gegen Zypern in Linz am Samstag musste die Partie in der Schlussphase für wenige Minuten unterbrochen werden, weil sich ein mehrere Zentimeter tiefes Loch auftat.

Knapp außerhalb des Strafraums von ÖFB-Goalie Alexander Schlager war ein offenbar rund 20 Zentimeter tiefes Loch entstanden, weshalb der dänische Schiedsrichter Jalob Kehlet eine rund siebenminütige Pause verordnete.

(Bild: Screenshot ServusTV)

Eilig herbeigeorderte Stadionmitarbeiter stopften unter dem höhnischen Beifall des Publikums das Loch.

Erinnerungen werden wach
Ein ähnliches Vorkommnis hatte bei einem ÖFB-Länderspiel bereits am 6. Juni 2022 für Aufsehen gesorgt. Damals war beim 1:2 in der Nations League gegen Dänemark ein tiefes Loch im Rasen des Happel-Stadions entdeckt worden – allerdings erst unmittelbar nach Abpfiff. Die Folge waren umfangreiche Untersuchungen des Rasens, erst dann gab es Grünes Licht für das vier Tage später ebenfalls im Prater stattfindende Spiel gegen Frankreich.

