Gstrein holt Slalom-Silber + Rapid mit Skandal

Olympia-Silber für Fabian Gstrein! Die Adler greifen nach der Team-Medaille, Derby-Skandal um Rekordmeister Rapid, Ausrutscher von Sturm und Salzburg – und Millionen-Zahltag für Golf-Profi Sepp Straka. Willkommen im „krone.tv“-Sportstudio – das sind die Sport-Schlagzeilen des Tages!