krone.tv-Sport-News:

Gstrein holt Slalom-Silber + Rapid mit Skandal

Sport-Studio
16.02.2026 18:46
0 Kommentare

Olympia-Silber für Fabian Gstrein! Die Adler greifen nach der Team-Medaille, Derby-Skandal um Rekordmeister Rapid, Ausrutscher von Sturm und Salzburg – und Millionen-Zahltag für Golf-Profi Sepp Straka. Willkommen im „krone.tv“-Sportstudio – das sind die Sport-Schlagzeilen des Tages!

Weitere Videos
Krone Sport-News
Snowboarder räumen ab ++ Conny Hütters Happy End
Sport-Studio
Krone Sport-News
Lamparter holt Silber ++ Austria-Remis in Prag
Sport-Studio
Krone Sport-News
Gold in der Team-Kombi ++ Austria-Ladies in Prag
Sport-Studio
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf