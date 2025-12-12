Damen-Abfahrt in St. Moritz – ab 10.15 Uhr LIVE

Speed-Auftakt für Österreichs Damen im Weltcup. Die erste Abfahrt in St. Moritz beginnt um 10.15 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mirjam Puchner war beim ersten Abtasten als Siebente beste Österreicherin, im zweiten von der Schweizerin Joana Hählen mit Nummer 56 gewonnenen zweiten Trainingslauf wurde die Salzburgerin am Donnerstag direkt vor Cornelia Hütter 17. (+0,96 Sek.). Etliche Aktive hatten aber ein Tor ausgelassen, wie etwa die am Vortag zweitplatzierte Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie. „Ich habe aus der letzten Saison sehr viel gelernt, analysiert und aufgearbeitet. Ich fühle mich ganz gut und entspannt, weiß, was ich drauf habe“, meinte Puchner. „Darauf vertrauen und Kopf ausschalten und nicht zu viel denken.“
Ortlieb gibt Comeback
Beste Österreicherin bei ihrem Comeback-Wochenende nach Unterschenkelbruch war die Vorarlbergerin Nina Ortlieb als Neunte 0,48 Sek. zurück, unmittelbar direkt dahinter folgte unerwartet die Steirerin Anna Schilcher (+0,63). Es folgten aus ÖSV-Sicht Christina Ager (14./+0,79), Mirjam Puchner (17./+0,96) und Cornelia Hütter (18./+0,97). Ortlieb genoss ihre Fahrt: „Es macht mir unheimlich viel Spaß, dass ich zurück bin. Körperlich bin ich fit, aber ich merke, dass ich noch den einen oder anderen Trainingstag brauche.“ Hütter glaubte, im Rennen noch zusetzen zu können.
ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger nominierte für die erste Abfahrt alle fünf genannten Läuferinnen und noch ein weiteres Septett. Nadine Fest, Victoria Olivier und Carmen Spielberger haben sich über den Europacup einen Fixplatz gesichert. Ricarda Haaser steht zehn Monate nach ihrem im WM-Super-G erlittenen Kreuzbandriss nicht im Rennkader. Die Tirolerin war in beiden Trainingsfahrten Langsamste der 16 Österreicherinnen.
