Damen-Abfahrt in St. Moritz – ab 10.15 Uhr LIVE

Mirjam Puchner war beim ersten Abtasten als Siebente beste Österreicherin, im zweiten von der Schweizerin Joana Hählen mit Nummer 56 gewonnenen zweiten Trainingslauf wurde die Salzburgerin am Donnerstag direkt vor Cornelia Hütter 17. (+0,96 Sek.). Etliche Aktive hatten aber ein Tor ausgelassen, wie etwa die am Vortag zweitplatzierte Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie. „Ich habe aus der letzten Saison sehr viel gelernt, analysiert und aufgearbeitet. Ich fühle mich ganz gut und entspannt, weiß, was ich drauf habe“, meinte Puchner. „Darauf vertrauen und Kopf ausschalten und nicht zu viel denken.“