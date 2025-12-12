Vorteilswelt
Ski-Weltcup im Ticker

Damen-Abfahrt in St. Moritz – ab 10.15 Uhr LIVE

Ski Alpin
12.12.2025 05:05
Nina Ortlieb
Nina Ortlieb(Bild: GEPA)

Speed-Auftakt für Österreichs Damen im Weltcup. Die erste Abfahrt in St. Moritz beginnt um 10.15 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Mirjam Puchner war beim ersten Abtasten als Siebente beste Österreicherin, im zweiten von der Schweizerin Joana Hählen mit Nummer 56 gewonnenen zweiten Trainingslauf wurde die Salzburgerin am Donnerstag direkt vor Cornelia Hütter 17. (+0,96 Sek.). Etliche Aktive hatten aber ein Tor ausgelassen, wie etwa die am Vortag zweitplatzierte Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie. „Ich habe aus der letzten Saison sehr viel gelernt, analysiert und aufgearbeitet. Ich fühle mich ganz gut und entspannt, weiß, was ich drauf habe“, meinte Puchner. „Darauf vertrauen und Kopf ausschalten und nicht zu viel denken.“

Mirjam Puchner
Mirjam Puchner(Bild: EPA/CLAUDIO THOMA)

Ortlieb gibt Comeback
Beste Österreicherin bei ihrem Comeback-Wochenende nach Unterschenkelbruch war die Vorarlbergerin Nina Ortlieb als Neunte 0,48 Sek. zurück, unmittelbar direkt dahinter folgte unerwartet die Steirerin Anna Schilcher (+0,63). Es folgten aus ÖSV-Sicht Christina Ager (14./+0,79), Mirjam Puchner (17./+0,96) und Cornelia Hütter (18./+0,97). Ortlieb genoss ihre Fahrt: „Es macht mir unheimlich viel Spaß, dass ich zurück bin. Körperlich bin ich fit, aber ich merke, dass ich noch den einen oder anderen Trainingstag brauche.“ Hütter glaubte, im Rennen noch zusetzen zu können.

Nina Ortlieb
Nina Ortlieb(Bild: GEPA)

ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger nominierte für die erste Abfahrt alle fünf genannten Läuferinnen und noch ein weiteres Septett. Nadine Fest, Victoria Olivier und Carmen Spielberger haben sich über den Europacup einen Fixplatz gesichert. Ricarda Haaser steht zehn Monate nach ihrem im WM-Super-G erlittenen Kreuzbandriss nicht im Rennkader. Die Tirolerin war in beiden Trainingsfahrten Langsamste der 16 Österreicherinnen.

