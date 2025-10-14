Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spiel unterbrochen

Tierischer Flitzer! Kurioser Moment in WM-Quali

Fußball International
14.10.2025 08:16
Wales-Stürmer Brennan Johnson musste eine Ratte vom Feld scheuchen.
Wales-Stürmer Brennan Johnson musste eine Ratte vom Feld scheuchen.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Kurioser Moment im WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien (Endstand 2:4): Ein tierischer Flitzer sorgte für Aufsehen und viele Lacher im Stadion.

0 Kommentare

In der 67. Minute rannte plötzlich eine Ratte über den Rasen des Cardiff City Stadiums. Schiedsrichter Daniel Siebert aus Deutschland musste das Spiel kurzzeitig unterbrechen. Belgiens Torhüter Thibaut Courtois versuchte sogar, das Tier einzufangen – ohne Erfolg. Die flinke Ratte entwischte ihm.

Johnson scheuchte Ratte vom Feld
Erst Wales-Stürmer Brennan Johnson brachte das Spiel wieder in geordnete Bahnen: Er scheuchte die Ratte bis zum Spielfeldrand und erntete dafür Applaus von den Fans. Danach konnte die Partie ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden.

(Bild: AP/David Davies)
(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS/David Davies)
(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Sportlich änderte der Zwischenfall nichts: Belgien setzte sich mit 4:2 durch. Kevin De Bruyne traf doppelt per Elfmeter (18., 76.), Thomas Meunier (24.) und Leandro Trossard (90.) erzielten die weiteren Tore. Für Wales waren Joe Rodon (8.) und Nathan Broadhead (85.) erfolgreich.

Belgien führt die Gruppe J mit 14 Punkten an, Wales bleibt mit zehn Zählern Dritter und der Ratten-Auftritt dürfte als wohl kurioseste Szene der Quali in Erinnerung bleiben. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
312.125 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
160.201 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
129.474 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3260 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1273 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
931 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Fußball International
Spiel unterbrochen
Tierischer Flitzer! Kurioser Moment in WM-Quali
Nach WM-Quali-Sieg
„Wundere mich“: Nagelsmann von Debatte genervt
Krone Plus Logo
Venezias Michi Svoboda
„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“
Ab 20.45 Uhr LIVE
Konferenz mit England, Portugal, Italien & Spanien
WM-Quali
Deutschland müht sich in Nordirland zum Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf