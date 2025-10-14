Tierischer Flitzer! Kurioser Moment in WM-Quali

Kurioser Moment im WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien (Endstand 2:4): Ein tierischer Flitzer sorgte für Aufsehen und viele Lacher im Stadion.
In der 67. Minute rannte plötzlich eine Ratte über den Rasen des Cardiff City Stadiums. Schiedsrichter Daniel Siebert aus Deutschland musste das Spiel kurzzeitig unterbrechen. Belgiens Torhüter Thibaut Courtois versuchte sogar, das Tier einzufangen – ohne Erfolg. Die flinke Ratte entwischte ihm.
Johnson scheuchte Ratte vom Feld
Erst Wales-Stürmer Brennan Johnson brachte das Spiel wieder in geordnete Bahnen: Er scheuchte die Ratte bis zum Spielfeldrand und erntete dafür Applaus von den Fans. Danach konnte die Partie ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden.
Sportlich änderte der Zwischenfall nichts: Belgien setzte sich mit 4:2 durch. Kevin De Bruyne traf doppelt per Elfmeter (18., 76.), Thomas Meunier (24.) und Leandro Trossard (90.) erzielten die weiteren Tore. Für Wales waren Joe Rodon (8.) und Nathan Broadhead (85.) erfolgreich.
Belgien führt die Gruppe J mit 14 Punkten an, Wales bleibt mit zehn Zählern Dritter und der Ratten-Auftritt dürfte als wohl kurioseste Szene der Quali in Erinnerung bleiben.
Kommentare
