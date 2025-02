„Zeit wurde vermutlich mit der Sonnenuhr gestoppt“

Verwirrspiel nicht nachvollziehbar

Trotz des Chaos setzte der Niederösterreicher mit seinem Guide auf Attacke und zeigte einen großartigen zweiten Lauf, der am Ende jedoch nur für Platz vier in der Klasse der Sehbehinderten reichte. Aigner fauchte im Zielraum: „Es ist für uns einfach nicht nachvollziehbar, wie bei einer Weltmeisterschaft so ein Verwirrspiel mit der Zeitnehmung passieren kann. Wir hatten den Eindruck, es wurde mit der Sonnenuhr gestoppt, obwohl gar keine Sonne am Himmel zu sehen war.“